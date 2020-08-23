حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای دستورالعمل ۱۷ بندی ستاد مبارزه با کرونای بوشهر در مراسم ماه محرم لازم و ضروری است.

وی بیان کرد: به همت حجت‌الاسلام و المسلمین قمی، رئیس سازمان و سایر همکاران در سازمان مرکز، دستورالعمل کشوری نحوه برگزاری مراسم محرم تدوین و پس از ابلاغ در ستاد ملی کرونا توسط وزارت کشور به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ابراز داشت: با برگزاری نشست‌های تخصصی در ستاد کرونای استان و بر اساس دستورالعمل ابلاغی پیشنهادات لازم جهت بومی‌سازی دستورالعمل تدوین شد و در نهایت پس از جلسات تخصصی با نهادهای مختلف فرهنگی امنیتی بهداشتی و طرح در جلسه تخصصی ستاد کرونای استان به ریاست استاندار و انجام کارشناسی‌های لازم، در قالب ۱۷ ماده دستورالعمل بومی مراسم محرم بوشهر به تصویب رسید.

سروستانی بیان داشت: برنامه‌های عزاداری امسال از اول تا دهم محرم، با رعایت پروتکل‌هایی که ستاد ملی مقابله با کرونا آن را تصویب کرده و مسئولیت نظارت بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است، اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی از زمان شیوع کرونا در سطح کشور اقدامات و فعالیت‌های مطلوبی انجام داده‌اند افزود: هیئات مذهبی در زمان شیوع ویروس کرونا پرچم‌دار مبارزه با این ویروس منحوس بوده‌اند و در راستای تأمین سلامت عزاداران، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی، ضمن اقامه عزاداری‌های محرم و صفر در جهت مقابله با ویروس کرونا و ارتقا سلامت جامعه حرکت خواهند کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با بیان اینکه مردم صاحبان اصلی عزاداری‌ها هستند خاطرنشان کرد: امیدواریم با امدادهای الهی و عنایات حضرت آقا امام حسین (ع) این دوران را پشت سر بگذاریم و با جدی گرفتن نظارت‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی نسبت به ادای دین به ساحت مقدس حضرت امام حسین (ع) اقدام کنیم.