۲ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۱۷

در ادامه مداخله‌جویی‌های واشنگتن؛

معاون وزیر خارجه آمریکا با رهبر اپوزیسیون بلاروس دیدار می‌کند

واشنگتن برای آنکه معادلات سیاسی بلاروس را به نفع غرب تغییر دهد؛ دیداری میان معاون وزات خارجه آمریکا و رهبر اپوزیسیون بلاروس تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «استفان بیگون» معاون وزارت خارجه آمریکا قرار است روز دوشنبه، در سفر به لیتوانی، با «سوتلانا تسیخانوسکایا» رهبر اپوزیسیون بلاروس، دیدار داشته باشد.

این در حالی است که «رویترز» روز گذشته، در خبری اختصاصی، از برنامه سفر بیگون به روسیه و لیتوانی با هدف صحبت در باب تحولات بلاروس خبر داده بود.

این اقدام بیگون حاکی از آن است که آمریکا نیز می‌خواهد در کنار اتحادیه اروپا، نقشی فعال‌تر یا به عبارت بهتر، مداخله‌جویانه‌تر در تحولات بلاروس ایفا کند که این روزها درگیر اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری است.

اتحادیه اروپا در حمایت از معترضان، نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری بلاروس را که به پیروزی «الکساندر لوکاشنکو» برای ششمین دور متوالی منجر شد، زیر سوال برده است حال آنکه آمریکا نیز نظر مشابهی دارد.

اما روسیه، اعتراضات خیابانی بلاروس را امری داخلی تلقی می‌کند و می‌گوید اگر بخواهیم چنین موضوعی را بین‌المللی کنیم، باید در شورای امنیت هم جایی برای رسیدگی به خشونت پلیس در بعضی کشورهای غربی (به طور ویژه آمریکا)، باز کنیم.

مریم خرمایی

