به گزارش خبرنگار مهر، قبل از اینکه مراسم قرعه کشی رقابتهای لیگ برتر کشتی برگزار شود، تیم دریاچه ارومیه با عقد قرارداد با برخی آزادکاران و مربیان، رسما آمادگی خود را برای حضور در لیگ اعلام کرده بود. اما این تیم تازه وارد به عرصه کشتی، کمی قبل از برگزاری مراسم قرعه کشی اعلام انصراف کرد و منحل شد!

گویا عدم پایبندی به تعهدات مالی مسئولان باشگاه دریاچه ارومیه و همچنین مدیر ورزش و جوانان این شهر به انحلال تیم منجر شد و کشتی‌گیران و مربیان این تیم ضمن توافق با باشگاه استقلال به این تیم منتقل شدند. انتقالی که برای برخی از اهالی کشتی از جمله تیم های شرکت کننده در لیگ، کمی مبهم بود.

در این راستا هادی حبیبی یکی از اعضای کادر فنی تیم کشتی آزاد استقلال به این ابهامات واکنش نشان داد و به خبرنگار مهر گفت: روند انتقال کشتی گیران ما از تیم دریاچه ارومیه به استقلال تهران کاملا قانونی و رسمی انجام شد و ما برای حضور در لیگ هیچ مشکل خاصی نداریم.

وی تصریح کرد: طبق نامه به تاریخ ۹۹/۵/۲۸ از باشگاه دریاچه ارومیه به کمیته لیگ فدراسیون کشتی، اقدامات رسمی و قانونی انتقال کشتی گیران صورت گرفته و تمامی قراردادها بطور رسمی ثبت شده است.

حبیبی در پایان افزود: علاوه بر نقل و انتقال رسمی بچه ها از تیم ارومیه به استقلال، روز گذشته نیز ۱۵ درصد از مبلغ قرارداد کشتی گیران به آنان پرداخت شد که این نشان از رسمیت انتقال و آمادگی بچه ها برای حضور در رقابتهای لیگ است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مراسم قرعه کشی لیگ برتر کشتی آزاد، گروه بندی ۱۰ تیم‌ شرکت‌کننده به شرح زیر اعلام شد:

گروه الف: دانشگاه آزاد اسلامی- استقلال تهران- پالایش نفت کرمانشاه- هیأت کشتی گلستان- شهرداری بجنورد

گروه ب: بازار بزرگ ایران- هیأت کشتی قائمشهر- پاس تهران- ستارگان ساری- ویزازون