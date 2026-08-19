نصرت برزگر سرپرست فرمانداری رامیان شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم علیاصغر طهماسبی، استاندار گلستان، نصرت برزگر به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان رامیان منصوب شد.
مراسم معارفه سرپرست جدید فرمانداری رامیان با حضور محمد حمیدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، جمعی از مسئولان و مدیران شهرستان برگزار شد.
حمیدی در این مراسم با گرامیداشت یاد وإ خاطره مرحوم حسین بای، فرماندار فقید رامیان، اظهار کرد: فرصت مسئولیت و خدمت به مردم کوتاه است و مدیران باید از لحظهلحظه این فرصت برای گرهگشایی از مشکلات مردم و جلب رضایت خداوند استفاده کنند.
وی با اشاره به تلاشهای شبانهروزی مرحوم حسین بای افزود: مرحوم بای شناخت خوبی از شهرستان رامیان و مسائل و مشکلات مردم داشت و با دلسوزی و جدیت مسائل شهرستان را پیگیری میکرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان ادامه داد: انتخاب مرحوم بای به عنوان فرماندار برتر استان، نتیجه تلاشها و پیگیریهای مستمر وی در مسیر خدمت به مردم بود.
حمیدی همچنین از خدمات ابراهیمی، معاون فرماندار رامیان، در دوران بیماری و پس از درگذشت فرماندار فقید این شهرستان قدردانی کرد و گفت: با وجود بستری شدن مرحوم بای و پس از درگذشت وی، امور شهرستان بدون وقفه دنبال شد و در روند خدمترسانی به مردم خللی ایجاد نشد.
وی با تبریک انتصاب نصرت برزگر به عنوان سرپرست فرمانداری رامیان، بر ضرورت تداوم مسیر خدمترسانی و توجه به اولویتهای توسعه شهرستان تأکید کرد و گفت: تکمیل طرحهای نیمهتمام و شناسایی ظرفیتها و اولویتهای جدید باید در دستور کار مدیریت شهرستان قرار گیرد.
معاون استاندار گلستان با اشاره به ظرفیتهای متنوع رامیان بهویژه در حوزه گردشگری اظهار کرد: این ظرفیتها باید از حالت بالقوه خارج شده و به فرصتهای اقتصادی و اشتغال برای مردم شهرستان تبدیل شود.
حمیدی همچنین با اشاره به شرایط حساس کشور، مسئولیت مدیران را سنگینتر از گذشته دانست و خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، مدیران باید با روحیه جهادی، دلسوزی و صداقت بیشتری در کنار مردم باشند و برای حل مشکلات آنان تلاش کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از ظرفیت جوانان در مدیریت شهرستان تأکید کرد و خواستار بهرهگیری از ظرفیت فرزند مرحوم حسین بای در فرمانداری رامیان به عنوان مشاور جوان شد.
در این مراسم، ضمن معرفی نصرت برزگر به عنوان سرپرست فرمانداری رامیان، از خدمات مجموعه فرمانداری در دوره گذشته نیز قدردانی شد.
در پایان، مسئولان و حاضران با حضور در آرامگاه مرحوم حسین بای، فرماندار فقید رامیان، با قرائت فاتحه یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.
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