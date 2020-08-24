۵ طرح شهرداری قزوین با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح پنج پروژه شهرداری قزوین با اعتباری بالغ بر ۱۲۸ میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت و آغاز هفته فرهنگی قزوین ظهر دوشنبه با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، هدایت اله جمالی پور استاندار قزوین، محمد بیگی و سیاهکلی نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلام، حکمت اله داودی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران استانی و شهری قزوین در سوله چند منظوره بوستان ملی باراجین برگزار شد.

این طرح‌ها شامل باغ حاره ای سافاری پارک به مساحت ۲۵۰ مترمربع، شامل استخر ماهی، پیاده راه، آب نما، باغچه، محل نگهداری گیاهان و حیوانات استوایی است که با یک میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

خط دوچرخه هوایd «اسکای بایک» در ۴ باند به طول ۲۴۰ متر با ۱.۵ میلیارد تومان اعتبار برای افزایش جذابیت گردشگری در بوستان ملی باراجین، سوله چند منظوره با ۲۶۰ متر مربع مساحت شامل اقامتگاه جانبی، فضای سبز، سیستم اعلام حریق و سرویس بهداشتی با ۸۰۰ میلیون تومان و زمین فوتبال چمن مصنوعی به مساحت ۹ هزار مترمربع شامل دور زمین چمن مصنوعی استاندارد، نورافکن و پایه و سرویس بهداشتی، اتاق مربی و بازیکن، پارکینگ و فضای سبز با ۱.۵ میلیارد تومان و مخزن کوچک خاکی به ظرفیت ۴۰ هزار مترمکعب برای استفاده از حق آبه بوستان ملی باراجین و تکمیل زیرساخت چشم انداز ۱۴۰۰ با هشت میلیارد تومان از دیگر طرح‌های افتتاح شده است.

برای افتتاح این طرح‌ها بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از سوی شهرداری قزوین هزینه شده است.‌