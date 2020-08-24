تهران بزرگ است؛ نصب کمتر از هفتصد تابلو برای محرم به چشم نمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی، شهردار تهران صبح دوشنبه سوم شهریور در جلسه ستاد هماهنگی برنامه های محرم شهرداری تهران برای برگزاری مراسم محرم امسال، با تسلیت ایام عزاداری امام حسین (ع) گفت: هم اکنون شهر به عزای اباعبدالله مزین شده است. در مراسم عزای سیدالشهدا معمولاً مردم نقش اصلی را دارند و شهرداری و سایر نهادها نقش شان یاریگری است. امسال به دلیل شرایط خاص کرونا و پروتکل های بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا عزاداری ها شکل خاصی دارد و مردم برای برگزاری مراسم به فضاهای باز هدایت شده اند. به همین دلیل شهرداری تهران نیز محیط های روباز خود را بنا به تشخیص نهادهای ذیربط در اختیار هیات ها قرار داده است.

حناچی گفت: مطابق هر سال پرچم های عزاداری امام حسین (ع) در مسیرهای بزرگراهی نصب شده و بزرگترین پرچم عزای اباعبدالله اکنون روی تپه های عباس آباد به اهتزاز درآمده است. همچنین تابلو ها و سازه های ترکیبی تبلیغاتی شهرداری به محرم اختصاص یافته است و حتی از بخش خصوصی هم درخواست کردیم در کنار تبلیغ خود روی تابلوهای شهری، نمادی از محرم را به کار ببرند. تمام تلویزیون های شهری هم به محرم اختصاص یافته است. از سوی دیگر شهرداری ۵۰ هزار پرچم امام حسین (ع) تهیه کرده که مردم می توانند بر سردر منازل و مغازه نصب کنند.

حناچی به برگزاری نمایشگاه عطر سیب اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه به خاطر شرایط کرونایی کشور در دهه اول محرم در فضای مجازی فعال خواهد بود و امیدواریم این امکان وجود داشته باشد که در دهه های بعد محرم آن را به فضای نمایشگاهی منتقل کنیم.

او در ادامه گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری هم مراسم تعزیه، نقالی و پرده خوانی را در بعضی از محوطه های باز شهری در نظر گرفته است. ساختمان های اداری شهرداری از جمله ساختمانهای میادین و محورهای اصلی شهر هم سیاهپوش شده اند.

شهردار تهران گفت: شهر تهران آنقدر بزرگ است که اگر کمتر از هفتصد تابلو برای محرم نصب کنیم به چشم نمی‌آید اما تمامی معابر شهری و نقاطی که در آنها تابلو قرار داشت با شعارهای محرم مزین شده است. ایستگاه های مترو و شبکه حمل و نقل هم سیاه پوش شده اند.

در این مراسم علاوه بر محمدرضا جوادی یگانه، معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، حجت الاسلام والمسلمین میثم امرودی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، برزین ضرغامی رئیس سازمان زیباسازی و مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست که هر کدام به گزارشی از فعالیت های خود ارائه دادند، سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به ارائه گزارشی از فعالیت‌های خود و نهادهای زیر مجموعه شان در ایام محرم پرداخت.

سردار رحیمی در این مراسم با قدردانی از شهروندان گفت: چند روز گذشته شاهد بودیم که مردم پروتکل‌های بهداشتی را در مراسم های عزاداری رعایت کرده اند. نیروی انتظامی با تمام توان در کنار شهرداری و سایر نهادهایی است که در قبال مراسم محرم وظیفه دارند و با توجه به اینکه در شب های آینده مراسم عزای امام حسین سنگین تر خواهد شد بود باید همه خود را برای آن روزها آماده کند.