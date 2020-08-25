به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه بین‌المللی جایزه بزرگ شعر سال با اهدا ده هزار یورو به بهترین شعر فارسی و انگلیسی، برای امام حسین علیه السلام توسط مرکز اسلامی آفریقای جنوبی با همکاری رایزنی فرهنگی در پرتوریا برگزار می‌شود.

سید عبدالله حسینی دبیر مسابقه، در نشست خبری که روز گذشته در آفریقای جنوبی برگزار شد ضمن اعلام این خبر از شاعران فارسی و انگلیسی زبان جهان برای شرکت در این مسابقه بزرگ دعوت بعمل آورد.

وی افزود: واقعه عاشورا و حماسه‌ای که امام حسین علیه السلام در کربلا آفرید زیباترین و حماسی‌ترین مقطع تاریخ بشر محسوب می‌شود. روزی که خداوند ذبح عظیم را به تماشا نشست و اوج عشق و ارادت حسینی را دید و بر خود آفرین گفت.

اگر چه شاعران شیعی در طول تاریخ آثار ارزشمندی در مورد امام حسین (ع) و کربلا خلق کرده اند. اما متأسفانه هنوز در خور آن حماسه بی نظیر، اثری آفریده نشده است. شعر جاودانه محتشم و مثنوی عرفانی عمان سامانی و خط خون موسوی گرما رودی آثار فاخر هستند که کربلا را هر کدام از یک زاویه مجسم کرده اند اما آن واقعه عظیم دست نیافتنی است.

وی در ادامه گفت: امام سجاد علیه السلام به فرزدق شاعر که در مدح اهل بیت (ع) شعری سروده بود و در برابر هشام خوانده بود هزینه چهل سال زندگی اش را جایزه داد وباز گفت ببخش که بیش از این در توانم نیست.

ما نیز به تاسی از امام زین العابدین علیه السلام جایزه بزرگی را برای بهترین شعر در مورد امام حسین علیه السلام و واقعه کربلا در نظر گرفته ایم که از منابع غیر دولتی تأمین خواهد شد.

حسینی در مورد معیارهای انتخاب شعر افزود: این شعر باید تمام ویژ گی های یک شعر برجسته را دارا باشد.

شعری که جایزه ده هزار یورویی امسال را خواهد برد، علاوه بر معیارهای ادبی یک شعر استثنایی از لحاظ مضمون پردازی نیز باید بدیع و بی نظیر باشد. تقابل تاریخی حق و باطل و شناساندن یزید و حسین زمان حتماً باید در یک شعر حسینی لحاظ شد.

یک شعر ممتاز باید در هیئت‌ها و آواهای آئینی قابل استفاده باشد و دارای قدرت فوق العاده تهییج و برانگیزانندگی قدرتمندی باشد. و بتواند ذکر زبان مردم صاحب نظر شود.

این جایزه، بزرگترین جایزه ادبی است که در طول تاریخ به یک شعر خوب فارسی و انگلیسی تعلق می‌گیرد و نقطه عطفی در تاریخ ادبیات ایران محسوب خواهد شد و بدون شک تاریخ ادبیات ایران به بعد و قبل از این رویداد بزرگ تقسیم خواهد شد.

برای خلق چنین اثری به زبان فارسی و انگلیسی، مسابقه بزرگ بین المللی تحت عنوان "جایزه بزرگ جهانی شعر سال" برگزار خواهد شد و به هر کدام از بهترین آثار، به مفهوم مطلق به زبان فارسی و انگلیسی ده هزار یورو وجه نقد و جوایز ارزشمند دیگری تعلق خواهد گرفت.

وی همچنین دکتر کرد را به عنوان دبیر کمیته هماهنگی‌ها و پشتیبانی این جشنواره معرفی کرد.

حسینی در پایان این نشست خبری اعلام کرد که شعر برگزیده سال در یک لوح سنگی بزرگ با خط یکی از خطاطان برجسته معاصر حکاکی و با کمک مجموعه شهرداری و شورای اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در یکی از میادین یا پارک‌های شهر تهران هرسال نصب خواهد شد تا نسل‌های آینده یا سیر تطور ادبیات فارسی آشنا شوند. ضمناً مجسمه شاعر سال و خطاط این شعر ساخته و در کنار این لوح نصب خواهد شد.

در ادامه این نشست خبری، محسن زاده رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به ماهیت نهضت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران باوفایش، اظهار داشت؛ امروزه با توجه به خلأ معنویت در جهان و نیز ظلم و جنایت حاکمان دولت‌های مستکبر، معارف بلند حسینی (ع) بهترین الگو برای احرار و آزادگان دنیاست تا درس مقاومت و آزادگی را بیاموزند.

وی همچنین با بیان اینکه تعدادی از اصحاب عاشورایی امام عشق، سیاه پوست بوده اند و همگی مورد تجلیل و تکریم وصف ناشدنی ابا عبدالله (ع) قرار گر فته اند و این خود حاکی از آن است که در قاموس اهل بیت (ع) رنگ پوست، نژاد و قبیله، رنگ می بازد، افزود، تدارک این برنامه فاخر بین‌المللی در کشور آفریقای جنوبی- به‌عنوان کشوری که روح حاکم بر جامعه و دولت آن ضد نژاد پرستی و مبارزه با تمامی مظاهر آپارتاید و تبعیض نژادی است- الهام بخش می‌باشد،

احمد علی محسن زاده با اشاره به تأثیر گذاری شگرف شعر در بیداری افکار، آن را یکی از بهترین و قوی‌ترین شیوه برای ابلاغ پیام حماسه بزرگ دشت نینوا خواند و ضمن تاکید بر اینکه کلیه هزینه‌های این برنامه از منابع غیر دولتی تأمین خواهد شد، افزود، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی، صرفاً مشارکت غیر مالی دارد و در حوزه‌های مختلف از جمله، انجام هماهنگی‌های لازم در مراحل شروع، اجرا و اختتام برنامه، معرفی شاعران فارسی و انگلیسی زبان از سراسر جهان از طریق رایزنی‌های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتبا طات اسلامی، همکاری می‌کنند.

محسن زاده در پایان از انتصاب دو "شاعر ولایی سال" که برگزیده نهایی مسابقه خواهند بود به عنوان "سفیر ادبی اهل بیت (ع) " از سوی یکی از نهادهای مهم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز از طریق پوشش اخبار و رویدادهای این مسابقه فاخر ادبی، فرهنگی بین المللی در خصوص ابا عبدالله (ع،) و حماسه بی بدیل کربلا، بویژه پخش زنده مراسم اهدای جوایز به نفرات برتر در حرم مطهر امام حسین علیه السلام، این برنامه همکاری دارد.

مهلت ارسال آثار فارسی تا ۱۵ محرم امسال و مهلت ارسال آثار انگلیسی تا ۲۰ اکتبر سال ۲۰۲۰ است.