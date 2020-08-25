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۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۲۹

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام کرد؛

افتخار آفرینی تیم ملی المپیاد جهانی زیست شناسی ۲۰۲۰

افتخار آفرینی تیم ملی المپیاد جهانی زیست شناسی ۲۰۲۰

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از کسب چهار مدال توسط تیم چهار نفره المپیاد علمی جهانی زیست شناسی ۲۰۲۰ ژاپن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم چهار نفره شرکت کننده در سی‌ویکمین المپیاد علمی جهانی زیست شناسی IBO ۲۰۲۰ به میزبانی ژاپن با کسب چهار مدال ارزشمند جهانی شامل سه مدال نقره و یک مدال برنز برگی دیگر بر افتخارات علمی کشور افزود.

در این دوره المپیاد جهانی که به دلیل شیوع بیماری ناشی از ویروس کوید ۱۹ به صورت مجازی برگزار شد مدال‌های زیر توسط تیم ملی جمهوری اسلامی ایران کسب شد:

آرین حسنی، نازگل مهیمنی و محمدامین صباغی لالیمی مدال جهانی نقره و امیرحسین شاهسوند داودی مدال جهانی برنز المپیاد جهانی زیست شناسی ۲۰۲۰ ژاپن را کسب کردند.

رده بندی مسابقات و تعیین جایگاه کشورها در این دوره هنوز اعلام نشده است.

کد مطلب 5008094

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