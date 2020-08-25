تا سال ۱۴۰۰ همه روستاهای قم از نعمت برق و گاز برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی ظهر سه شنبه در آئین افتتاح تأمین گاز ۲۱ روستای دهستان قاهان از توابع بخش خلجستان قم گفت: وقتی در سال ۹۱ صحبت از تأمین گاز روستاهای استان می‌شد کسی فکر نمی‌کرد در چنین روزی این خواسته محقق شود و مسئولان برای تأمین گاز این روستاها به قاهان سفر کنند مسئولان در عمل برای محرومیت زدایی در تلاش هستند و تنها یک شعار نیست.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قبل از انقلاب ما نفت و گاز داشتیم و طبق یک آمار ما ۶ میلیون بشکه نفت روزانه تولید و صادر می‌کردیم گفت: تولید نفت ما در بعد از انقلاب هرگز بیش از ۳ میلیون بشکه نشد با همه این دشمنی‌ها و سختی‌ها در این مدت و با وجود کارشکنی دشمن در زمینه تأمین زیرساخت‌های لازم و محرومیت زدایی از روستاها حرفی برای گفتن داریم.

وی با طرح این پرسش که کدام روستای ما قبل از انقلاب گاز داشت؟ و در خود قم چند درصد از نعمت گاز برخوردار بودند یا در خود تهران چند درصد از نعمت گاز بهره مند بودند گفت: اما امروز شاهد آن هستیم که در بیشتر روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور نعمت گاز و برق بهره مند شده‌اند.

امیر آبادی گفت: تاکنون روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از نعمت برق و گاز برخوردار شدند و تا سال ۱۴۰۰ همه روستاهای قم از نعمت برق و گاز برخوردار خواهند شد.