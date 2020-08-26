زلزله ۳.۹ ریشتری قصر شیرین را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زلزله‌ای به بزرگی ۹.‏۳ ریشتر ساعت ۰۵:۱۲‬ صبح امروز پنجم شهریور قصرشیرین را لرزاند.

کانون این زلزله در موقعیت طول جغرافیایی ۴۵.۵۳ و عرض جغرافیایی ۳۴.۷۳ و در عمق ۸ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون وقوع این زمین لرزه در ۲۴ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)، ۳۰ کیلومتری ازگله (کرمانشاه) و ۴۲ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه) ثبت و نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع این زمین لرزه ۱۴۶ کیلومتری ایلام و ۱۴۸ کیلومتری سنندج گزارش شده است.

از خسارات احتمالی این زلزله تا کنون گزارشی اعلام نشده است.