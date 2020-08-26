بهره برداری از بندرگاهها در تکمیل طرح توسعه سواحل مکران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدری عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه اسکله بندر سیریک در جمع خبرنگاران بیان داشت: سرعت بخشیدن به روند تکمیل اسکله بندر سیریک برای توسعه سواحل مکران در شرق استان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

حیدری اضافه کرد: تکمیل پرژه اسکله چند منظوره بندر سیریک گسترش فعالیت‌های تجاری و توسعه صادرات در این شهرستان به همراه دارد.

وی بیان کرد: طرح توسعه اسکله بندر سیریک از پروژه‌های مهم است که در راستای توسعه سواحل مکران بوده که روند اجرای آن به مراحل آخر رسیده است.

وی افزود: با توجه سرعت توسعه شهرستان سیریک همزمان با اجرای طرح‌های توسعه سواحل مکران، ایجاد زیرساخت‌های بندری در این شهرستان بیش از پیش ضروری است.

احمد جمالدینی فرماندار شهرستان سیریک هم در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه‌های زیرساختی و تجهیزاتی و مراحل تکمیل و اجرای طرح توسعه اسکله چند منظوره بندر سیریک اظهار داشت: عملیات اجرایی احداث اسکله چند منظوره بندر سیریک با ۳۴ هکتار وسعت حوضچه و ۵۱ هکتار پسکرانه، پس از مجتمع بندری شهید رجایی، دومین بندر بزرگ به لحاظ وسعت حوضچه در محدوده سواحل استان هرمزگان به شمار می‌رود که در سال ۱۳۸۷ استارت آن زده شد

جمالدینی با اشاره به اینکه زمان برای اجرای طرح ساخت اسکله‌های بندر سیریک را ۲۴ ماه پیش بینی شده بود، افزود: اعتبار اولیه این پروژه بالغ بر ۲۴۵ میلیارد ریال بوده است که از محل منابع داخلی سازمان بنادر تأمین مالی می‌شود و در ادامه اضافه کرد اسکله چند منظوره بندر سیریک با پیشرفت ۷۵ درصدی به مراحل آخر رسیده است.

فرماندار شهرستان سیریک با اشاره به افتتاح طرح‌های عمرانی و زیر بنایی هفته دولت در شهرستان سیریک گفت: با افتتاح طرح‌های عمرانی و زیربنایی در هفته دولت برای ۱۵۰ نفر در شهرستان سیریک شغل ایجاد می‌شود

جمالدینی با اشاره به اینکه ۴۲ طرح عمرانی در هفته دولت در سیریک به بهره برداری می‌رسد اظهار کرد: در سومین روز هفته دولت با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در شهرستان سیریک ۶ طرح عمرانی به نمایندگی ۴۲ پروژه عمرانی با اعتبار ۸۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.