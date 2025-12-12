به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، ظهر جمعه طی بازدیدی میدانی از طرح‌های در دست اجرای شهرستان سیریک، بر لزوم سرعت‌بخشی به پروژه‌های حوزه بندری، راه، آب و گردشگری تأکید کرد.

وی در حاشیه بازدید از این طرح‌ها اظهار کرد: مجموعاً ۱,۴۰۰ میلیارد تومان ارزش طرح‌های توسعه‌ای شهرستان سیریک است که در حال انجام است.

وی با اشاره به بازدید از مجتمع بندری و طرح‌های مرتبط با گمرک و ایجاد مرز رسمی، گفت: تحولات اساسی در بخش بندری در حال شکل‌گیری است و با تکمیل این پروژه‌ها شاهد ارتقای جدی در عملکرد و نقش بندر سیریک خواهیم بود.

استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به روند احداث مجموعه اداری شهرستان سیریک، افزود: تأکید شده روند اجرای این مجتمع با سرعت بیشتری دنبال شود تا سازمان‌ها و ادارات بتوانند هرچه زودتر در محل جدید مستقر شوند و خدمات‌دهی به مردم با کیفیت بهتری انجام گیرد.

آشوری در بخش دیگری از این بازدید به پروژه راه‌سازی محور شرق استان هرمزگان (سیریک - میناب) اشاره کرد و گفت: این پروژه با همت شرکت توسعه و زیرساخت راه‌های کشور سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد چرا که کریدور شرق به غرب استان در حد فاصل میناب به جاسک با بیش از ۳۰۰ کیلومتر طول یکی پروژه‌های اساسی استان هرمزگان است و در حال حاضر ۲۵ کیلومتر از این آزادراه در محور سیریک در دست اجرا است.

وی ادامه داد: بخشی از اعتبارات مورد نیاز این کریدور در سفر ریاست‌جمهوری به استان تأمین شده است و با تکمیل این طرح‌ها، شاهد ایجاد راهی امن و پایدار برای مردم منطقه خواهیم بود.

استاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به بازدید از آب شیرین کن ۳۰۰۰ مترمکعبی سیریک، گفت: مجموع نیازهای آبی شهرستان سیریک ۲۰۰ لیتر بر ثانیه است که ۱۶۰ لیتر بر ثانیه از مسیرهای مختلف تأمین می‌شود و ۴۰ لیتر بر ثانیه هم از آب شیرین کن تأمین خواهد شد و قرار است با ظرفیت خرید تضمینی آب، شهر سیریک و روستاهای شهرستان از آب پایدار برخوردار خواهند شد.

او همچنین از برنامه بازدید از بیمارستان سیریک خبر داد و افزود: ضمن افتتاح مرکز رادیولوژی در سیریک در این بازدید تصمیماتی در خصوص تجهیز و تکمیل خدمات درمانی اتخاذ خواهد شد

آشوری با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و زیبای سیریک و مناطق مجاور گفت: برای توسعه گردشگری باید از این ظرفیت‌های کم‌نظیر نهایت استفاده را برد و طرح‌های گردشگری در جهت بهره‌مندی مردم و رونق اقتصادی منطقه اجرا شود.