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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۵۲

همکاری هاروارد با سونی؛

تولید ریز ربات جراح با الهام از هنر اوریگامی

تولید ریز ربات جراح با الهام از هنر اوریگامی

دانشگاه هاروارد با همکاری شرکت سونی ربات کوچک جدیدی را تولید کرده اند که با الهام از هنر اوریگامی قادر به انجام جراحی‌های پیشرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ربات یادشده که مینی آر سی ام نام دارد ابعادی به اندازه نصف یک توپ تنیس دارد و وزن آن هم از چند صد گرم فراتر نمی‌رود.

لایه‌های مختلف این ربات جراح با استفاده از لیزر برش خورده و به یکدیگر الصاق شده‌اند و در نهایت به شکل سه بعدی درآمده‌اند. کنترل حرکات این ربات در جهات مختلف به سادگی ممکن است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این ربات در مقایسه با ابزار دیگر جراحی که به طور دستی کنترل می‌شوند تا ۶۸ درصد دقیق‌تر است و می‌تواند با دقت سوزن جراحی را در محل از قبل تعیین شده فرو کند.

این ربات یک لوله سیلیکونی نیز دارد که ضخامت آن دو برابر ضخامت موی انسان است و می‌توان از آن برای تزریق مایعات مختلف به بدن استفاده کرد. ربات جراح یادشده نه تنها دقت بالایی دارد، بلکه می‌تواند در شرایطی که مواجهه با بیمار خطر انتقال عفونت‌های خطرناکی را به همراه می‌آورد، مورد استفاده قرار بگیرد.

کد مطلب 5008745

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