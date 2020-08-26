به گزارش خبرگزاری مهر، نشست سالانه هیئت امنای بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنای این بنیاد در دفتر وزیر برگزار و برای اهداف و برنامه‌های علمی آن تصمیم‌گیری شد.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشکر از اعضای هیئت امنا که در شرایط گسترش بیماری کووید ۱۹ و با رعایت پروتکل‌ها در این نشست شرکت کرده‌اند، گفت: همه ما اعضای هیئت امنا، تعلق فلسفی داریم و انتظار داریم که برنامه‌های این بنیاد پرفروغ‌تر باشد؛ هر چند دچار کمبود منابع مالی در حوزه‌های مختلف هستیم.

رئیس هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا افزود: برای معرفی هر چه بیشتر ابن‌سینا به نسل جوان و عموم مردم پویش‌های اجتماعی و درگیر کردن مردم در حوزه‌های مختلف میراث سینوی در دستور کار قرار گیرد. در سال جاری اغلب برنامه‌های بنیاد، با بهره‌گیری حداکثری از فضای مجازی انجام و این رویکرد توسط شورای علمی پیگیری شود.

صالحی اضافه کرد: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که فضای معرفی ابن‌سینا را از حوزه نخبگانی به فضای فهم عمومی سوق دهیم و آن را مردمی‌تر کنیم. با تولید قطعات کوتاه فیلم و کلیپ در فضای مجازی، و بحث‌هایی از این قبیل می‌توان معرفی شیخ‌الرئیس در حوزه عمومی را فعال کرد. مردم در این حد با میراث علمی و فرهنگی ابن‌سینا در تماس هستند که او فرد بزرگی بوده است و او را به عنوان یک خاطره تاریخی می‌شناسند تا یک شخصیت حاضر و درگیر با زندگی فردی و اجتماعی فعلی خود. اینکه ابن‌سینا حضورش در زندگی جاری مردم احساس شود، نیازمند این است که یکسری از کارهایی که به عنوان عمومی‌سازی ابن‌سینا مطرح است، انجام پذیرد و در کنار کارهای نخبگانی، کارهای عمومی‌سازی فرهنگی انجام شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حوزه فعالیت بین‌الملل نیز باید در برنامه‌های امسال توجه بیشتری شود. با ظرفیت‌هایی که در سازمان فرهنگ و ارتباطات و ایده‌ها و مراوداتی که در آنجا وجود دارد، می‌توان برش بین‌الملل معرفی ابن‌سینا را فعال کرد. ما می‌توانیم ابن‌سینا را با روایت و کارهای هنری خودمان به خارج از کشور معرفی کنیم.

صالحی همچنین خواستار فعال شدن هر چه بیشتر شورای علمی و اجرایی بنیاد با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی شد و از مسئولان استان همدان خواست در این زمینه کمک کنند.

هیچیک از مفاخر ایران در سطح ابن‌سینا نیستند

آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی رئیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا نیز گفت: آیا ما در بین مفاخر کشور در سطح جناب شیخ‌الرئیس کسی را داریم؟ من که شک دارم. بنده شش دانگ، مرید ملاصدرا هستم؛ اما شهرت ملاصدرا با شهرت جهانی و خدمات علمی شیخ‌الرئیس قابل مقایسه نیست. علاوه بر این، چهره هیچ‌کس از بزرگان ما به اندازه شیخ‌الرئیس تخریب نشده است. تا آنجا پیش رفتند که گفتند مسلمان نبوده، شیعه نبوده و کافر بوده است. ما با توجه به مضایق مالی شرمنده بوعلی هستیم و آن‌گونه که می‌خواهیم نمی‌توانیم کار انجام دهیم.

از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهیم به ما رهنمود و طرح و برنامه بدهند که در شرایط فعلی کشور و جهان، انجام چه برنامه‌هایی برای بنیاد ضرورت دارد.

دبیر هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا اضافه کرد: نباید بزرگداشت این شخصیت‌ها که مهمترین الگو برای بشریت هستند و با ظلمت جنگیده‌اند، به فراموشی سپرده شود. ما احتیاج داریم که کتابخانه تخصصی ابن‌سینا برای استفاده محققان داخلی و خارجی در آرامگاه بوعلی، دایر شود. در واقع جنبه‌های فلسفی و عرفانی و ابعاد متنوع دیگر شیخ‌الرئیس نسبت به بعد پزشکی ایشان برتری دارد.

آیت‌الله طه‌محمدی با اشاره به جنبه‌های مختلف علمی بوعلی‌سینا گفت: ابن‌سینا از نظر پزشکی شهرت پیدا کرده است و متأسفانه فیلسوف بودن ایشان کمتر از پزشکی مورد توجه واقع شده است. علامه حسن‌زاده آملی می‌فرمودند: اگر یک نفر از نظر سیر و سلوک عملی، عارف کامل نباشد، نمی‌تواند نمط‌العارفین را بنویسد. بنیاد فضای نمایشگاهی و کتابخانه‌ای شایسته‌ای در اختیار ندارد. متأسفانه امروز حفظ آثار بوعلی‌سینا از حفظ سنگ و بنا کم‌ارزش‌تر است.

همدان قدر میراث شیخ‌الرئیس را می‌داند

سیدسعید شاهرخی استاندار همدان نیز گفت: استان همدان قدر ظرفیت بزرگ میراث شیخ‌الرئیس، بوعلی‌سینا را می‌داند و همه مردم و مسئولان برای این دانشمند و حکیم جهانی احترام ویژه قائل هستند. استان آمادگی دارند با تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علاوه بر تأمین منابع جاری توسط این وزارتخانه حدود ۴۰۰ میلیون تومان به فعالیت‌های بنیاد کمک کند. همچنین از برگزاری سمینار، چاپ کتاب و سایر برنامه‌هایی که بنیاد بخواهد ارائه کند، پشتیبانی می‌کنیم.

استاندار همدان افزود: برای معرفی هر چه بیشتر ابن‌سینا، سازمان‌های مردم‌نهاد که با استانداری همکاری دارند، می‌توانند در کنار بنیاد بوعلی‌سینا و با جهت‌دهی و زیر چتر این بنیاد فعال شوند. اگر با حضور تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و جوانان علاقه‌مند، کانون‌های علمی و دانشگاهی تشکیل دهیم، می‌توانیم در معرفی داخلی و خارجی ابن‌سینا اثرگذار باشیم.

ابن‌سینا عقل فعال تمدن اسلامی است

حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنا نیز گفت: انجمن مفاخر می‌تواند در چاپ آثار و انتشارات بنیاد به‌صورت کامل همکاری داشته باشد، در شهریور ماه امسال ده عنوان از آثار بوعلی‌سینا مانند ظفرنامه با تصحیح دکتر غلامحسین صدیقی که در هزاره ابن‌سینا در سال ۱۳۳۳ چاپ شده و در بازار کتاب تمام شده است، چاپ کرده‌ایم. طبیعیات، رساله نفس، رساله منطق، رساله جودیه، رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات، رگ‌شناسی، کنوزالمعزمین، الهیات و پنج رساله دیگر نیز قرار است چاپ شود. در روز ابن‌سینا مجموعه مقالات چاپ شد که همه مقالات ابن‌سینا در آن وجود دارد.

عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا اضافه کرد: انجمن آثار و مفاخر با افتخار تمام مواردی که بنیاد بوعلی‌سینا آماده کند، چاپ می‌کند و همیشه در کنار بنیاد خواهد بود. همانطور که آیت‌الله طه محمدی فرمودند ابن‌سینا عقل فعال تمدن اسلامی است. سال گذشته در روز بزرگداشت بوعلی‌سینا در آرامگاه ایشان گفتم که امثال ابن‌سینا ما را از تفکرات داعشی نجات داده است. عقلانیتی که در کنار الهیات نورانی شیعه شکل گرفته است. می‌دانیم که ابن‌سینا در رساله‌ای به نام رساله معراجیه که فوق‌العاده است، تعبیری در مورد حضرت علی (ع) دارند که در بین کل یاران پیامبر مثل معقول است در بین محسوس. حقیقتاً به اندازه نام و تأثیر ابن‌سینا در تمدن اسلامی، برای ایشان کار نشده است. ۲۰۰-۳۰۰ میلیون بودجه برای بوعلی‌سینا که بزرگ ما است و نمونه‌ای ندارد بسیار ناچیز است.

بلخاری در مورد کاربری میراثی ساختمان آرامگاه بوعلی‌سینا نیز گفت: در مورد بنای آرامگاه که انجمن آثار و مفاخر ساخته شده است، بعد از انقلاب به میراث فرهنگی سپرده شد. میراث فرهنگی هم به یک پروژه به آنجا نگاه می‌کند نه به عنوان یک ماهیت فرهنگی. ای کاش می‌شد با ساز و کاری جدید انجمن مفاخر در مسائل فرهنگی بنا و نه مسائل ساختاری، نظارت می‌کرد. نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه کشور نوشته‌ایم که ساخت بناهای یادبود در کشور را که اکثراً رها شده‌اند، ادامه دهیم.

به پایان‌نامه‌های سینوی جایزه داده شود

محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: معاونت فرهنگی می‌تواند در زمینه کمک‌های برنامه‌ای به بنیاد مساعدت نماید. شورای علمی این بنیاد می‌تواند طرح و برنامه‌های انتشارات خود را ارائه دهد و برخی از هزینه‌های آن توسط این معاونت پرداخت شود. پیشنهاد می‌شود جایزه‌ای برای پایان‌نامه‌های دانشجویان در نظر گرفته شود و جوایز آن توسط این معاونت تهیه شود.

عضو شورای علمی بنیاد بوعلی‌سینا ادامه داد: وضعیت امروز تحقیق و پژوهش ما بیشتر میراثی شده است. چاپ مجدد یک نسخه قدیمی می‌تواند به صورت انتقادی انجام گیرد تا سهمی نیز در آینده علم داشته باشد. در بخش‌هایی از آثار ابن‌سینا در مجموعه‌های فارسی می‌توانیم تصحیح انتقادی داشته باشیم. مجموعه منطق شفا به زبان انگلیسی در حال ترجمه است و تصحیح انتقادی در پاورقی هم آورده می‌شود. اما متأسفانه ما هنوز در بخش فارسی و عربی مانده‌ایم.

جوادی افزود: پیشنهاد می‌شود جایزه پزشکی یا حکمت ابن‌سینا برای جوانان اهدا شود. همچنین می‌توان برای فضای مجازی کلیپ و گزیده‌ای از جملات ابن‌سینا؛ مثل کاری که غربی‌ها برای ویتگنشتاین انجام داده‌اند؛ برای استفاده راحت‌تر عموم تهیه کرد.

ابن‌سینا را به دانشجویان خارجی پزشکی معرفی کنید

نیکنام عضو فرهنگستان علوم پزشکی و نماینده این فرهنگستان در این نشست گفت: ۸۰۴ دانشجوی خارج از ۴۰ کشور دنیا در دانشگاه علوم پزشکی تهران با هزینه شخصی خود در حال تحصیل هستند و به درصدی از آنها که نمرات بالاتری دارند، بورس تعلق گرفته است.

استعدادهای درخشان این عده در گروهی به نام «اَوسینا» جمع شده‌اند که با توجه به موقعیت مهم پزشکی آنها، برایشان برنامه‌های جنبی در نظر گرفته‌ایم. بنیاد می‌تواند از حضور این افراد برای تبلیغ و معرفی شیخ‌الرئیس بهره‌برداری کند.

از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی ابن‌سینا استفاده شود

زلفی‌گل بازرس بنیاد بوعلی‌سینا نیز گفت: پیشنهاد می‌کنم برای معرفی ابن‌سینا و برنامه‌های علمی از وبینارها که کم‌هزینه است و از سایت‌های مجانی استفاده شود. این روزها که فضای مجازی جایگاه خاص خودش را پیدا کرده است، می‌توان از این امکان بهره برد. بنیاد ملی نخبگان یکسری جوایز دارد مانند جوایز شهید چمران، دکتر کاظمی‌آشتیانی، شهید احدی و… دارد، که برای بنیاد هم می‌توان با رایزنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای پایان‌نامه‌های برتر در زمینه بوعلی‌سیناشناسی جایزه‌ای، در نظر گرفت.

برای تدوین برنامه‌ها آمادگی داریم

احسانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان نیز گفت: ما به عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان، این آمادگی را داریم که در بحث مطالعه و تدوین برنامه‌ها با هماهنگی مجموعه‌های بالادستی، معاونت فرهنگی و انجمن آثار و مفاخر برای پویایی فعالیت‌های بنیاد کمک کنیم و با توجه به ظرفیت استان در جهت اهداف و برنامه‌های بنیاد به شایستگی ورود پیدا کنیم.

برای ارائه خدمات علمی در مضیقه‌ایم

توکل دارایی، رئیس روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد بوعلی‌سینا با ارائه گزارشی گفت: به علت کمبود، قطع و جذب نکردن بودجه بنیاد توسط میراث فرهنگی در سال ۹۷، کل منابع بانکی در این سال هزینه شده است. بنابراین در سال ۹۸ هم با لحاظ اختصاص ۵۰ درصد کمک مصوب مجلس، برنامه‌های شاخص بنیاد روی زمین مانده است.

رئیس روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد بوعلی‌سینا افزود: بنیاد از نظر مکان برای کتابخانه و مرکز اسناد خود در مضیقه است و قرار بود گلخانه متروکه‌ای که در آرامگاه بوعلی است، در اختیار قرار گیرد.

وی با اشاره به گسترش ویروس کرونا و محدود شدن اجرای برنامه‌های علمی و فرهنگی این بنیاد گفت: از طرفی همایش‌های ملی و بین‌المللی بنیاد نیز تحت‌الشعاع ویروس کرونا قرار گرفته است و برنامه بزرگداشت روز ابن‌سینا در سال جاری نیز با محدودیت انجام شد.

دارایی در پایان خواستار مساعدت هر چه بیشتر استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان برای دستیابی به اهداف عالیه علمی و فرهنگی این بنیاد شد.