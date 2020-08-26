جزئیات آیین نامه نظارت و ارزیابی کتب دروس معارف اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت امور دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، آیین نامه نظارت و ارزیابی کتب دروس معارف اسلامی، مصوب کمیسیون محتوا و متن دروس معارف اسلامی را جهت اطلاع اساتید دروس معارف در دانشگاه ها ابلاغ کرد.

اهداف کلی نظارت و ارزیابی کتب دروس معارف اسلامی

اهداف کلی نظارت و ارزیابی کتب دروس معارف اسلامی، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و چالش‌های آثار اساتید معارف، ارتقاء کیفیت مؤلفه های آثار اساتید معارف، تقویت زمینه های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در آثار معارفی، تعمیق و اشاعه فرهنگ ارزشیابی و تضمین کیفیت در دروس معارف اعلام شده است.

تقویت زمینه های پاسخگویی متولیان دروس معارف، ترویج کتب مناسب برای تدریس و جلوگیری از تدریس کتب و درسنامه های ضعیف، توسعه فرهنگ مشارکت حداکثری اساتید معارف صاحب قلم در تدوین متون درسی و ایجاد یک ساز و کار منظم جهت ارزیابی محتواهای اساتید معارف عنوان شده است.

تدوین دقیق شاخص ها و معیارها جهت تالیف کتاب

نظارت بر کیفیت و حسن اجرای دروس معارف اسلامی برعهده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها است، تدوین دقیق شاخص ها و معیارها جهت تالیف کتاب، نیازمند انتخاب معیارهای سنجش محتوا و دقت لازم در ارزیابی آثار است، لذا با سرلوحه قرار دادن رویکرد «تربیت دینی در تراز انقلاب اسلامی» نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها در صدد تدوین معیارهای سنجش محتوا جهت تاثیرگذاری در رفتار و نگرش مخاطب دانشگاهی است.

فرایند ارزیابی درسنامه

درسنامه توسط کارگروه علمی دروس معارف اسلامی استان توسط دو ارزیاب کارشناسی می شود.

۱ -متن هایی که نمره ارزیابی آنها بالاتر از حداقل ۷۰ درصد فرم های ارزیابی قرار گیرد، متن مزبور بعد از تایید کارگروه علمی در استان دارای مجوز تدریس است.

تبصره:درسنامه های مورد تایید فقط در همان دانشگاه توسط مولف مجوز تدریس خواهد داشت.

۲ -متن هایی که نمره ارزیابی آنها بالاتر از ۸۰ درصد نمرات کل شاخص های ارزیابی علمی و شکلی باشد فایل این درسنامه ها جهت تشویق به مدیریت ارسال می شود.

۳-درسنامه های با نمره بالاتر از ۸۰ درصد پس از دو ترم تدریس و تایید در ستاد قابلیت انتشار جهت تدریس در استان توسط اساتید دیگر را خواهد داشت.

تبصره:تعداد جلسات درسی در درسنامه باید متناسب با سرفصل های مصوب دروس معارف اسلامی باشد.

آیین نامه در اینجا قابل مشاهده است.