۸ شهرستان گلستان در وضعیت قرمز/ میزان بستری کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه استانی پیشگیری و مقابله با کرونا استان صبح چهارشنبه برگزار شد.

در این جلسه ابتدا ناهید جعفری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گزارشی از آخرین وضعیت کرونا ارائه کرد.

وی با اشاره به شیب نزولی شیوع کرونا در استان، توضیح داد: اگر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در شهرستان کمتر از یک نفر به کرونا مبتلا شوند، آن شهرستان در وضعیت سفید کرونا قرار می گیرد.

جعفری افزود: هم اکنون شهرستان های گرگان، کردکوی، بندرگز، علی آباد کتول، آزادشهر، رامیان، مینودشت و مراوه تپه در وضعیت قرمز قرار داشته و بقیه شهرستان های زرد هستند.

وی گفت: طبق آمار آزادشهر و رامیان در آستانه ورود به وضعیت زرد کرونا و شهرستان های آق قلا، بندرترکمن و گمیشان هم سه شهرستانی هستند که در آستانه وضعیت سفید کرونا قرار دارند.

میزان ترخیص افزایش یافت

در ادامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهارکرد: در طول یک هفته گذشته میزان ترخیص روزانه نسبت به بستری بیماران کرونایی افزایش پیدا کرده است و به طور میانگین روزانه ۲۰ نفر در استان بستری می شوند.

سراج الدین عارف نیا با بیان این که در پیک دوم کرونا، تعداد بیماران به ۸۷۴ نفر هم رسید، گفت: هم اکنون میزان بستری بیماران کرونا در تمامی شهرستان ها بین ۲۴ تا ۸۷ درصد نسبت به نقطه پیک دوم کاهش یافته ولی در شهرستان های علی آباد کتول وضعیت این گونه نیست و کاهش بیماران در این شهرستان چشمگیر نبوده است.

معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان اضافه کرد: در حال حاضر تعداد بیماران کرونایی، در شهرستان گرگان ۳۷ درصد و در گنبدکاووس ۵۹ درصد نسبت به پیک دوم کرونا کاهش یافته است.

وی بیان کرد: تعداد بیماران کرونایی در استان در تیر نسبت به خرداد افزایش قابل ملاحظه ای داشتند ولی در مرداد میزان بیماران کاهش یافت.