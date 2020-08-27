آزمایش بالینی واکسن کرونای مدرنا روی سالمندان موفق بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، شرکت مدرنا اعلام کرده در آزمایش بالینی واکسن ویروس کرونای بالقوه این شرکت واکنش ایمنی رضایت بخشی در بیماران سالمند نشان داده است.

این شرکت واکسن ویروس کرونای خود را روی ۱۰ فرد ۵۷ تا ۷۰ ساله و همچنین ۱۰ فرد ۷۱ سال و بالاتر آزمایش کرده است.

هر کدام از شرکت کنندگان دوزهای ۱۰۰ میکروگرمی از واکسن را در فاصله ۲۸ روز دریافت کردند. به گفته محققان نتایج آزمایش نشان داد در بدن شرکت کنندگان آنتی بادی خنثی کننده ویروس بوجود آمده است. نتایج این آزمایش هنوز منتشر نشده است.

علاوه بر آن میزان آنتی بادی بوجود آمده در بدن شرکت کنندگان در آزمایش بالینی بالاتر از افرادی بود که از کووید ۱۹ بهبود یافته اند.

همچنین هیچ یک از شرکت کنندگان عوارض جانبی شدید ناشی از تزریق واکسن را اعلام نکرده اند. برخی از آنها خستگی، لرز، سردرد و درد در محل تزریق را گزارش کرده اند. اما به گفته شرکت مدرنا، بیشتر این علائم در ۲ روز برطرف شده است.

این شرکت ماه گذشته مرحله سوم آزمایش های بالینی واکسن بالقوه کرونا را آغاز و آن را به ۳۰ هزار نفر تزریق کرد. پیش بینی می شود نتایج این تحقیق در اوایل ماه اکتبر اعلام شود. واکسن بالقوه مدرنا با فناوری mRNA توسعه یافته است.