به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خوشرو صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دیروز جمعه ۱۴ شهریور، دو بار به علت غرق شدگی دو کودک با ۱۱۵ تماس گرفته شد.

وی افزود: در حادثه اول که در ساعت ۱۷:۲۶، به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اعلام شد، دختر بچه ۱۸ ماهه در روستای نعمت آباد خفر به دلیل افتادن در جوی آب دچار خفگی شده است و کودک فاقد علائم حیاتی بود که توسط تیم اورژانس تحت احیا قلبی و ریوی قرار گرفت و به بیمارستان منتقل کردند.

رئیس اورژانس جهرم بیان داشت: متأسفانه با وجود اقدامات و تلاش‌های پرسنل ۱۱۵ و بیمارستان خفر، کودک جان خود را از دست داد.

خوشرو با اشاره به اینکه در حادثه دوم که در ساعت ۱۷.۳۰ به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد، گفت: دختر بچه ۱۵ ماهه در منطقه هرموج به دلیل غرق شدن دچار تنگی نفس شدید شده بود که کودک توسط تیم اورژانس پس از اقدامت اولیه و حیاتی به بیمارستان پیمانیه جهرم منتقل شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه حال آن مساعد گزارش شده است.

رئیس اورژانس جهرم در توصیه‌ای، یادآور شد: به هیچ وجه کودکان خردسال خود را کنار تشت های آب، وان حمام، لگن‌ها و یا حوضچه‌های و جوی‌های کوچک آب حتی اگر عمقی کمتر از قد آنها داشته باشند، بدون توجه تنها نگذارید.

رئیس اورژانس جهرم از همشهریان درخواست کرد، برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه بیشتر مواظب کودکان خردسال و معصوم باشید.