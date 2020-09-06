کلنگ زنی تراموای اصفهان در سال جاری

قدرت افتخاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از یک دهه است که کلان شهر اصفهان در انتظار سیستم ترامواست، اظهار داشت: سیستم تراموا یک سیستم ریلی سبک است که امکان تردد از معابر شهری را دارد و از آنجا که نسبت به مترو ظرفیت کمتری دارد برای شهر اصفهان مناسب‌تر است.

وی افزود: با برگزاری جلسات عدیده در راستای توسعه تراموا در کلان شهر اصفهان، مطالعات تکمیلی این پروژه آغاز شده است تا شرایط احداث تراموا فراهم شود.

مدیر پروژه تراموای اصفهان با بیان اینکه توسعه خطوط ریلی سبک تراموا در کلان شهر اصفهان با عقد تفاهم نامه بین شهرداری اصفهان با قرارگاه خاتم الانبیا در حال اجراست، گفت: بخشی از تأمین هزینه تراموا برعهده قرارگاه خاتم الانبیاست.

وی اضافه کرد: توسعه تراموا در کلان شهر اصفهان در دو فاز عمرانی و اصلی پیش می‌رود؛ بخش عمرانی شامل بررسی تأسیسات داخل مسیر است و بخش اصلی تأمین ناوگان و تجهیزات را در بر می‌گیرد.

افتخاری با ابراز امیدواری از کلنگ زنی تراموا در سال جاری گفت: معابر در برخی از مناطق اصفهان کشش سیستم‌های ریلی سنگین را ندارد و به همین دلیل توسعه تراموا ضرورتی اجتناب ناپذیر در کلان شهر اصفهان است.