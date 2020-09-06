به گزارش خبرنگار مهر؛ حسین عسگری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: آموزش‌های به موقع مهارت‌های تربیت فرزند به خانواده‌ها می‌تواند نقش بزرگی در زندگی آنها ایفا کند و در آینده آنها تأثیر بسزایی دارد زیرا ریشه بسیاری از بزهکاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی به عدم دانش کافی و اجتماعی نشدن بچه‌ها از سوی والدین باز می‌گردد.

وی اضافه کرد: آموزش مهارت‌هایی مانند مراقبت از خود، مقابله با شرایط پر خطر، افزایش توانایی‌هایی روانی و اجتماعی به کودکان ۷ تا ۱۲ سال از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا می‌تواند زمینه روبه‌رویی با کشمکش‌های زندگی و مقابله با آسیب‌ها را در آنها افزایش داده و از بروز آسیب‌های اجتماعی آتی پیشگیری کند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان عنوان کرد: در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با هدف ارتقا و آموزش صحیح تربیتی فرزندان؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزاری کارگاه‌های مجازی مهارت تربیت فرزند ویژه والدین دارای فرزندان ۷ تا ۱۲ سال در حوزه پیشگیری‌های رشد مدار را در دستور کار خود قرار داده است.

عسگری افزود: در سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم امکان برگزاری دوره‌های حضوری برای والدین، دوره‌های آموزشی مجازی مهارت‌های ترمیمی توسط مدرسین آموزش دیده برای والدین کودکان و نوجوانان برگزار می‌گردد تا با بهره‌گیری از این کارگاه‌ها فرایند اقدامات ترمیمی و اصلاح‌گر کودکان در معرض خطر فراهم شود.

وی اضافه کرد: کارگاه‌های فوق به صورت مجازی در شهریور ماه سال جاری برگزار می‌شود و برگزاری چنین کارگاه‌هایی مهارت تربیت فرزند توسط والدین را افزایش داده و موجب حمایت همه جانبه از کودکان و نوجوانان و از بین بردن عوامل خطر پیرامون کودکان خواهد شد.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان عنوان کرد: پیشگیری رشد مدار یکی از اشکال پیشگیری‌های غیرکیفری و از نوع پیشگیری‌های اجتماعی بوده و به دنبال بهبود پایدار توانایی‌های اجتماعی اطفالی است که خطر گرایش آنان به دنیای بزهکاری زیاد است.

عسگری بابیان اینکه امیدواریم ارتقا مهارت‌های تربیتی والدین موجب احیای شرایط تربیتی و تکامل فردی، اجتماعی و اخلاقی کودکان شود، گفت: دوره ۲۳ مهارت تربیتی کمک خواهد کرد توانمندی فرد بالندگی پیدا کرده و کودکان مسئولیت‌پذیر و به خانواده و اجتماع متعهدتر شوند.