ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی تا ۱۸ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، خداداد واحدی، رییس واحد استان تهران شرق با اعلام این خبر افزود : ثبت نام دوره های کاردانی فنی، کاردانی حرفه ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی از ۱۰ شهریورماه آغاز شده و تا ۱۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

واحدی در ادامه اظهار داشت : پذیرش دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی در واحد استان تهران شرق در ۶۴ مرکز آموزش علمی کاربردی، در ۲۸۸ کد رشته و ۶۸۳ کدرشته محل و در گروه های صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر و کشاورزی انجام می شود. ‬

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران شرق افزود : در واحد استان تهران شرق ثبت نام دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای در ۱۶۷ کدرشته و ۴۲۲ کد رشته محل و ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ۱۲۱ کدرشته و ۲۶۱ کدرشته محل صورت می پذیرد.

وی تصریح کرد : علاقمندان به تحصیل در دانشگاه جامع علمی کاربردی می توانند با مراجعه با پرتال اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس ‪www.sanjesh.org‬ نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

واحدی در خاتمه اظهار داشت: در این دوره از پذیرش دانشگاه، دو مرکز جدید به مجموعه مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استان تهران شرق افزوده شده است.

وی افزود : مرکز آموزش علمی کاربردی توسعه کسب و کار سبا در حوزه صنعت بیمه و مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت حمل و نقل ریلی رجا دو مرکز جدید واحد استان تهران شرق هستند.