ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی تا ۱۸ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، خداداد واحدی، رییس واحد استان تهران شرق با اعلام این خبر افزود : ثبت نام دوره های کاردانی فنی، کاردانی حرفه ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی از ۱۰ شهریورماه آغاز شده و تا ۱۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
واحدی در ادامه اظهار داشت : پذیرش دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی در واحد استان تهران شرق در ۶۴ مرکز آموزش علمی کاربردی، در ۲۸۸ کد رشته و ۶۸۳ کدرشته محل و در گروه های صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر و کشاورزی انجام می شود.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران شرق افزود : در واحد استان تهران شرق ثبت نام دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای در ۱۶۷ کدرشته و ۴۲۲ کد رشته محل و ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ۱۲۱ کدرشته و ۲۶۱ کدرشته محل صورت می پذیرد.
وی تصریح کرد : علاقمندان به تحصیل در دانشگاه جامع علمی کاربردی می توانند با مراجعه با پرتال اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
واحدی در خاتمه اظهار داشت: در این دوره از پذیرش دانشگاه، دو مرکز جدید به مجموعه مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استان تهران شرق افزوده شده است.
وی افزود : مرکز آموزش علمی کاربردی توسعه کسب و کار سبا در حوزه صنعت بیمه و مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت حمل و نقل ریلی رجا دو مرکز جدید واحد استان تهران شرق هستند.
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