پیاده روی در مجموعه انقلاب برای خریدهای پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس تا کنون پنج بازیکن را در نقل و انتقالات تابستانی جذب کرده است تا خیال یحیی گل محمدی سرمربی این تیم تا حدود زیادی راحت شود.

سعید آقایی، حامد لک، عیسی آل کثیر، احسان پهلوان و میلاد سرلک با قراردادهای دو ساله به پرسپولیس امدند تا برای این تیم در ادامه رقابت های فصل جاری لیگ قهرمانان اسیا که بطور متمرکز از ۲۴ شهریورماه آغاز می شود بازی کنند.

خریدهایی که مذاکرات اولیه خود را بیرون از ساختمان باشگاه با مسئولان پرسپولیس آغاز کرده و سپس برای امضای نهایی قراردادهای خود راهی ساختمان باشگاه شدند تا در کنار مهدی رسول پناه بایستند و عکس یادگاری بگیرند.

بازیکنان جدید پرسپولیس در حالی وارد مذاکره با افشین پیروانی سرپرست پرسپولیس و مسئول نقل و انتقالاتی این باشگاه شدند که بیشتر جلسات آنها در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.

نکته جالب توجه ارقام پیشنهادی از سوی مدیر برنامه های این بازیکن بوده است. تمام پنج بازیکن تازه وارد پرسپولیس ارقامی بیش از سقف قرارداد تعیین شده از سوی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به ارزش سه میلیارد تومان داده بودند که بعضی از آنها با کمترین تخفیف به این تیم پیوستند و مابقی نیز با رقمی بالاتر از سقف به جمع شاگردان یحیی گل محمدی اضافه شدند.

خریدهایی که در کافه ای در مجموعه ورزشی انقلاب توافق اولیه را امضا و سپس در باشگاه پرسپولیس به جمع بندی نهایی می رسیدند.

باشگاه پرسپولیس همچنان به فعالیت خود در نقل و انتقالات تابستانی ادامه می دهد تا مجموعه ورزشی انقلاب شاهد پیاده روی های مسئولان باشگاه با دو گزینه باقیمانده یحیی برای پیوستن به پرسپولیس باشد.