مرگ یک کارگر در اثر ریزش معدن زغال سنگ/ ۳ نفر همچنان محبوس هستند

مالک اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه ریزش تونل معدن زغالسنگ هجدک راور حدود ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح امروز رخ داد.

وی ادامه داد: در اثر این حادثه پنج کارگر که در تونل مشغول کار بودند، محبوس شدند؛ با تلاش امدادگران دو نفر از زیر آوار بیرون آورده شدند که یک نفر از آنها به بیمارستان باهنر کرمان منتقل شد و یک نفر دیگر هم جان باخت.

فرماندار راور در خصوص وضعیت فرد مصدوم اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت بهتری نسبت به ساعات ابتدایی وقوع حادثه دارد.

وی در خصوص وضعیت سه کارگر دیگری که در معدن حبس شده‌اند گفت: از تیم‌های امداد و نجات سایر معادن، هلال احمر، اورژانس و آتش نشانی کمک خواستیم و در حال حاضر این تیم‌ها در حال تلاش برای نجات سه فرد دیگر هستند.

اژدری در خصوص علت وقوع حادثه گفت: در زمان حادثه تیم بازرسی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی راور به محل اعزام شدند؛ بررسی‌ها در این خصوص در حال انجام است و علت حادثه به زودی اعلام می‌شود.