خرید گندم در استان اصفهان از مرز ۱۲۱ هزار تن گذشت

محسن حاج عابدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به خرید تضمینی گندم اظهار داشت: تاکنون میزان ۱۲۱ هزار تن گندم از کشاورزان در استان خریداری شده است که ۱۱۲ هزار و ۲۲۳ تن (معادل ۹۲.۷ درصد) آن توسط مراکز خرید شبکه تعاونی‌های روستایی، کشاورزی و تولید استان اصفهان و مابقی توسط مراکز خرید شرکت غله و بازرگانی دولتی از زمان برداشت این محصول خریداری شد.

وی افزود: مراکز خرید گندم واقع در استان تاکنون توانسته‌اند این میزان گندم را به صورت تضمینی، خریداری و به سیلوهای استان حمل کنند که این روند در شهرستان‌های غرب استان همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیر سازمان تعاون روستایی در ادامه درباره خرید سایر محصولات تصریح کرد: در سال جاری میزان ۶۰۷ تن کلزا به صورت تضمینی مباشرتی خریداری شده است.

وی بیان داشت: نه هزار و ۵۶۳ تن گوجه فرنگی هم به صورت توافقی از تولیدکنندگان این محصول خریداری شده است.