عباس صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر آکادمی شهید ابراهیم هادی به همدان اظهار کرد: آکادمی شهید ابراهیم هادی به سرپرستی محمد انصاری بازیکن ارزشمند و اخلاق‌مدار پرسپولیس تهران برای برگزاری اردو از ۱۹ تا ۲۱ شهریور ماه به همدان سفر می‌کند.

وی افزود: در یک اقدام فرهنگی و ارزشمند مسابقه دوستانه‌ای روز جمعه ۲۱ شهریور ماه بین تیم نونهالان اکباتان همدان با تیم آکادمی شهید ابراهیم هادی که بازیکنان آن از کودکان کار تهران هستند برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان با اشاره به دریافت مجوز آغاز تمرینات و مسابقات فوتبال استان همدان گفت: خوشبختانه دریافت این مجوز با اردو و برگزاری مسابقه با آکادمی شهید ابراهیم هادی که باعث شروع هیجان فوتبال استان همدان خواهد شد؛.همراه شده است.

صوفی عنوان کرد: هیئت فوتبال استان همدان همواره در برگزاری مسابقات خیرخواهانه با تیم‌های مختلف هنرمندان و حامیان کودکان سرطانی پیش قدم بوده است.

وی با اشاره به پیگیری دریافت مجوز آغاز فعالیت فوتسال نیز بیان کرد: بعد از اتفاق خوبی که برای فوتبال استان همدان با همکاری و مساعدت ستاد کرونا و اداره کل ورزش و جوانان صورت گرفت به دنبال بازگشایی سالن‌های ورزشی و آغاز فعالیت فوتسال نیز هستیم.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان عنوان کرد: تمامی نکات لازم به باشگاه‌های استان در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی که ستاد کرونا و فدراسیون پزشکی ورزشی تکلیف کرده اعلام شده و باز هم به تمامی فعالین فوتبال همدان تأیید می‌کنیم که کوچک‌ترین کم‌کاری در این زمینه نداشته باشند.