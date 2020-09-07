کشفیات مواد مخدر در گلستان ۷۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدسعید فاضل دادگر پیش از ظهر دوشنبه در خصوص کشفیات مواد مخدر استان اظهارکرد: از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲ درصد افزایش کشفیات داشتیم و یکی از استان های پیشرو و برتر از این نظر هستیم.

وی افزود: در راستای مقابله مستمر با مواد مخدر طی این مدت ۱۹۸ نفر از عناصر اصلی (سرباندهای مواد مخدر) دستگیر شدند.

فاضل دادگر بیان کرد: همچنین بیش از هشت باند توزیع مواد مخدر توسط نیروی انتظامی متلاشی شده و اعضای آن دستگیر شدند.

وی با اشاره به جمع آوری معتادان متجاهر گفت: بیش از هزار و ۷۰۰ معتاد از سطح معابر و خیابان های جمع آوری شدند.