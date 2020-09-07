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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۱۲

فرمانده انتظامی گلستان:

کشفیات مواد مخدر در گلستان ۷۲ درصد افزایش یافت

کشفیات مواد مخدر در گلستان ۷۲ درصد افزایش یافت

گرگان- فرمانده انتظامی گلستان گفت: از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲ درصد افزایش کشفیات مواد مخدر در گلستان را شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدسعید فاضل دادگر پیش از ظهر دوشنبه در خصوص کشفیات مواد مخدر استان اظهارکرد: از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲ درصد افزایش کشفیات داشتیم و یکی از استان های پیشرو و برتر از این نظر هستیم.

وی افزود: در راستای مقابله مستمر با مواد مخدر طی این مدت ۱۹۸ نفر از عناصر اصلی (سرباندهای مواد مخدر) دستگیر شدند.

فاضل دادگر بیان کرد: همچنین بیش از هشت باند توزیع مواد مخدر توسط نیروی انتظامی متلاشی شده و اعضای آن دستگیر شدند.

وی با اشاره به جمع آوری معتادان متجاهر گفت: بیش از هزار و ۷۰۰ معتاد از سطح معابر و خیابان های جمع آوری شدند. 

کد مطلب 5017450

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