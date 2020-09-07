  1. استانها
  2. همدان
۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد:

کشف بیش از ۲۴ تن گوشت منجمد قاچاق در فامنین

کشف بیش از ۲۴ تن گوشت منجمد قاچاق در فامنین

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۲۴ تن و ۵۰۰ کیلو گوشت منجمد قاچاق و فاقد مجوز در شهرستان فامنین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان؛ سردار بخشعلی کامرانی صالح اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان فامنین حین گشت زنی و کنترل محورهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون ۲۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت قاچاق و فاقد مجوز کشف و یک متهم در این راستا با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، عنوان کرد: برخورد با قاچاق کالا به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و این فرماندهی با تمام قدرت و اقتدار با قاچاقچیان کالا و ارز برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 5017628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها