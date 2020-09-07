کشف بیش از ۲۴ تن گوشت منجمد قاچاق در فامنین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان؛ سردار بخشعلی کامرانی صالح اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان فامنین حین گشت زنی و کنترل محورهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون ۲۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت قاچاق و فاقد مجوز کشف و یک متهم در این راستا با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، عنوان کرد: برخورد با قاچاق کالا به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و این فرماندهی با تمام قدرت و اقتدار با قاچاقچیان کالا و ارز برخورد خواهد کرد.