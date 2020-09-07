تشریح اقدامات ایران در مقابله با ناامنی غذایی دوران کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عبداللهی اظهارکرد: بنا بر گزارش کمیته جهانی امنیت غذایی، همه گیری کووید ۱۹ و اثرات ویرانگر آن در کنار شرایط داخلی کشورها مانند تورم و شوک‌های اقتصادی خطر افزایش ناامنی غذایی را در جهان بالا می‌برد و بر تعداد گرسنگان جهان افزوده خواهد شد.

وی افزود: تغذیه نامناسب نقش مهمی در پیشرفت کووید ۱۹ دارد. افراد با سیستم ایمنی ضعیف یا مبتلا به بیماری‌های غیر واگیر نسبت به این بیماری آسیب پذیرتر هستند. کووید ۱۹ با ایجاد رکود اقتصادی و شوک در بازار کار بر تمام ابعاد امنیت غذایی از جمله فراهمی، دسترسی، بهره وری و ثبات مواد غذایی تأثیر منفی گذاشته است.

عبداللهی ادامه داد: کاهش قدرت خرید به دلیل از دست رفتن شغل، افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل تورم حاصل از شرایط داخلی و بین المللی کشورها منجر به مصرف مواد غذایی فاقد ارزش تغذیه‌ای و کاهش فعالیت فیزیکی مواردی هستند که سو تغذیه مانند کمبود تغذیه در کنار چاقی و اضافه وزن که خود نوعی از سوءتغذیه است را در جوامع افزایش می‌دهد.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران با اجرای برنامه‌های حمایتی در تلاش است ضمن حفظ دستاوردهای حاصل در زمینه کاهش قابل ملاحظه سوءتغذیه در کودکان زیر پنج سال که حاصل تلاش‌های دودهه اخیر در کشور است، از اقشار آسیب پذیر تغذیه‌ای از جمله زنان باردار و کودکان زیرپنج سال و سالمندان در برابر بیماری کووید ۱۹ محافظت کند.

عبداللهی تصریح کرد: براساس نتایج بررسی‌های ملی انجام شده در مقاطع پنج ساله طی دو دهه کوتاه قدی تغذیه‌ای که بیانگر سوءتغذیه مزمن است از حدود ۲۰ درصد به حدود ۴ درصد و کم وزنی کودکان نیز از حدود ۱۷ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یافته است که به معنی حدود ۷۵ رصد کاهش در شیوع سوءتغذیه کودکان است که رسماً توسط سازمان جهانی بهداشت و فائو در دومین کنفرانس بین المللی تغذیه از جمهوری اسلامی ایران تقدیر شده است.

وی ادامه داد: از جمله اقداماتی که در شرایط فعلی بحران کرونا در کشور در دست اجراست شناسایی کودکان زیرپنج سال مبتلا به سوءتغذیه و نیازمند از طریق پرونده الکترونیک سلامت در شبکه‌های بهداشتی، درمانی کشور و معرفی آنان به سازمان‌های حمایتی از جمله کمیته امداد حضرت امام (ره)، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی است که مطابق با سبد غذایی تعریف شده توسط وزارت بهداشت، ماهانه کمک‌های غذایی را ارائه می‌کنند.

عبداللهی اضافه کرد: در چهار ماهه اول سال ۹۹ همزمان با شیوع کرونا، حدود ۴۷ هزار خانوار نیازمند دارای کودک زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه کمک معیشت به میزان یک تا دو میلیون تومان دریافت کرده اند که در قالب کارت هوشمند تعریف شده از فروشگاه‌های تعیین شده اقلام غذایی مطابق با دستورالعمل‌های وزارت بهداشت را دریافت می‌کنند.

وی افزود: کمیته امداد ماهانه کارت خرید اقلام غذایی برای سرپرستان ۴۰ هزار کودک زیر ۵ سال مبتلا به سوءتغذیه که با همکاری وزارت بهداشت شناسایی می‌شوند، توزیع می‌کند و در تلاش است تعداد کودکان تحت پوشش را افزایش دهد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه در ادامه گفت: برنامه حمایت تغذیه‌ای زنان باردار مبتلا به سوءتغذیه و نیازمند توسط کمیته امداد و همکاری وزارت بهداشت در دست اجراست و ماهانه با صدور کارت خرید اقلام غذایی تعریف شده در جهت تأمین نیازمندی‌های تغذیه‌ای مادران تلاش می‌شود. ۸۰ هزار زن باردار نیازمند مبتلا به سوءتغذیه تحت پوشش حمایت تغذیه‌ای قراردارند.

وی یادآور شد: برنامه مکمل یاری ریزمغذی‌ها با توجه به نقش ریزمغذی‌ها در تقویت سیستم ایمنی بدن، مکمل‌های ویتامین د، آهن، اسید فولیک، مولتی ویتامین مینرال، قطره آهن و قطره آ و د برای زنان باردار و شیرده، کودکان زیر دو سال، میانسالان و سالمندان و دانش آموزان در سطح کشور بطور رایگان توزیع می‌شود. این اقدامات با هدف تأمین و حفاظت از سلامت مردم در شرایط بحران کووید ۱۹ بطور مستمر ادامه خواهد داشت.

عبداللهی در پایان گفت: از نظر امنیت غذایی این نکته حائز اهمیت است. در شرایطی که بعضی کشورها به دلیل تبعات اقتصادی کرونا در معرض ناامنی غذایی قرار گرفته اند، جمهوری اسلامی ایران موضوع امنیت غذایی را در دستور کار ستاد ملی مبارزه با کرونا قرارداده است و با اجرای برنامه‌های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر علیرغم محدودیت‌های اعتباری و مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه اقدام می‌کند.