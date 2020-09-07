مازندران نیازمند ۴۸۰ هزار تن گندم در سال است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفائی‌نژاد عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با وجود اینکه مازندران ۱۱ درصد از تولید ناخالص بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است اما در تولید گندم جایگاه خوبی در کشور نداریم و جز استان‌های پر مصرف در واردات گندم هستیم.

وی افزود: در سال جاری ۶۱ هزار تن خرید گندم انجام شد و ۹۸ درصد بهای آن هم پرداخت شد و ناچاریم بالغ بر ۳۷۰ هزار تن گندم وارد کنیم.

وفایی نژاد با تأکید بر اینکه مازندران شاهراه ورودی مرکز بزرگ تولید گندم شمال دریای خزر است، خاطرنشان کرد: با توجه به این مزیت، استان مازندران باید به عنوان سایت غلات شمال کشور معرفی شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران عنوان کرد: ما در این استان بالغ بر ۴۸۰ هزار تن گندم و ۳۹۰ هزار تن انواع آرد نیاز داریم.

وی با بیان اینکه دیگر چیزی به نام نانوایی آزادپز نداریم، اذعان کرد: سه نوع آرد داریم آرد با گندم ۶۶۰ تومانی، آرد با گندم ۹۰۰ تومانی و آرد با گندم آزاد، نانوایی‌های یارانه ۱ گندم ۶۶۰ تومانی می‌گیرند و نانوایی‌های یارانه ۲ گندم ۹۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و آرد آزاد به صنوف صنعتی از قبیل قنادی‌ها و نان فانتزی‌ها و غیره داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه احساس مسئولیت پذیری و متعهد بودن به امور، وظیفه همه ما است، گفت: در خصوص آرد تحویلی به واحدها یک ایراد فنی وجود دارد و زیرساخت ما محدود است ما فقط یک سیلوی دولتی داریم با ظرفیت ۱۰۳ هزار تنی که ۸۰ هزار تن بار گیری می‌شود، گندم‌های این سیلو وارداتی است اما خروجی آن یک نوع گندم یکنواخت است که به کارخانجات تحویل داده می‌شود.

وفایی نژاد از بخش‌خصوصی تقدیر کرد و افزود: نهضت سیلو سازی در مازندران که امکان ۲۰۰ هزار تن ذخیره سازی مطلوب گندم را ایجاد کرده است حاصل زحمات بخش خصوصی است و اگر بتوانیم با ایجاد فرآیندهای جدید از ظرفیت‌های خالی این سیلوها استفاده کنیم بخش زیادی از مشکلات کارخانجات ما حل می‌شود.

مدیرکل غله و وزارت و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد نیاز روغن ما وارداتی است، گفت: دغدغه استان مازندران ذخیره سازی حداقل ظرفیت ۵۰ هزار تنی روغن است که باید ایجاد شود، و باید زیرساخت‌های لازم فراهم گردد درست است که این زیرساخت‌ها در مازندران در حال شکل گیری است اما ایده آل نیست.

وی افزود: تاکنون ۱۱ هزار تن کلزا خریداری کردیم و بستر برای خرید آن ادامه دارد.