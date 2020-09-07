  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۴۳

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان خبرداد

خسارت زلزله به ۱۹۵واحدمسکونی در رامیان/۱۲۴واحد نیازمند احداث مجدد

خسارت زلزله به ۱۹۵واحدمسکونی در رامیان/۱۲۴واحد نیازمند احداث مجدد

رامیان- مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: زلزله رامیان به ۱۹۵ واحد مسکونی در این شهرستان خسارت زد.

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: زلزله ۵.۱ ریشتری رامیان به ۱۹۵ واحد مسکونی در ۹ روستای شهرستان رامیان خسارت زد.

وی افزود: طبق ارزیابی کارشناسان بنیاد مسکن استان، ۱۲۴ واحد مسکونی نیازمند احداث مجدد و ۷۱ واحد هم نیازمند تعمیر است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان همچنین از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و بلاعوض برای بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده هم خبرداد.

حسینی گفت: برای هر واحد مسکونی، ۵۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد کم و بازپرداخت ۱۵ ساله و ضمانت زنجیره‌ای، در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در ادامه هم کمک بلاعوضی که دولت تزریق خواهد کرد، به مردم پرداخت می‌شود.

کد مطلب 5018180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها