نرخ مصوب قیمت غذای دانشجویی به دانشگاهها ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، طی بخشنامه ای، قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که بر اساس پیشنهاد دبیران مناطق ده‌گانه در جلسه ۱۵ شهریور ۹۹ هیات امناء صندوق رفاه به تصویب رسیده است را به شرح جدول ذیل به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اعلام کرد:

ردیف عنوان مبلغ مصوب یک پرس ۱ غذای کم هزینه (ناهار- شام ) ۱,۵۰۰ ۲ غذای متوسط هزینه (ناهار- شام ) ۲,۱۲۰ ۳ غذای پرهزینه (ناهار- شام ) ۲,۵۰۰ ۴ صبحانه ۱,۱۲۰ ۵ غذای دانشجویان شاغل به تحصیل در سنوات غیر مجاز ۴,۸۸۰-۶,۹۰۰ ۶ غذای دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی ۴,۸۸۰-۶,۹۰۰

صندوق رفاه دانشجویان به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تاکید کرده است با توجه به تداوم وضعیت جهانی شیوع کرونا در کشور و سناریوهای مختلف پیش رو در حوزه آموزش دانشجویان (حضوری و غیرحضوری) با بهره‌گیری از حداکثر امکانات و ظرفیت موجود نسبت به مدیریت امر تغذیه دانشجویان با تاکید بر رویکرد حفظ سلامت دانشجویان و رعایت بهداشت مواد غذایی در مراحل مختلف طبخ و توزیع غذا و با در نظر داشتن الزامات و ضوابط و مقررات مصوب در ستاد ملی مبارزه با کرونا اقدام کنند.