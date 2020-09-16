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۲۶ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۲۱

برای سال تحصیلی جدید؛

نرخ مصوب قیمت غذای دانشجویی به دانشگاهها ابلاغ شد

نرخ مصوب قیمت غذای دانشجویی به دانشگاهها ابلاغ شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، طی بخشنامه ای قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را به دانشگاه ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، طی بخشنامه ای، قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که بر اساس پیشنهاد دبیران مناطق ده‌گانه در جلسه ۱۵ شهریور ۹۹ هیات امناء صندوق رفاه به تصویب رسیده است را به شرح جدول ذیل به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اعلام کرد:

ردیف عنوان

مبلغ مصوب یک پرس
۱ غذای کم هزینه (ناهار- شام) ۱,۵۰۰
۲ غذای متوسط هزینه (ناهار- شام) ۲,۱۲۰
۳ غذای پرهزینه (ناهار- شام) ۲,۵۰۰
۴ صبحانه ۱,۱۲۰
۵ غذای دانشجویان شاغل به تحصیل در سنوات غیر مجاز ۴,۸۸۰-۶,۹۰۰
۶ غذای دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی ۴,۸۸۰-۶,۹۰۰

صندوق رفاه دانشجویان به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تاکید کرده است با توجه به تداوم وضعیت جهانی شیوع کرونا در کشور و سناریوهای مختلف پیش رو در حوزه آموزش دانشجویان (حضوری و غیرحضوری) با بهره‌گیری از حداکثر امکانات و ظرفیت موجود نسبت به مدیریت امر تغذیه دانشجویان با تاکید بر رویکرد حفظ سلامت دانشجویان و رعایت بهداشت مواد غذایی در مراحل مختلف طبخ و توزیع غذا و با در نظر داشتن الزامات و ضوابط و مقررات مصوب در ستاد ملی مبارزه با کرونا اقدام کنند.

کد مطلب 5024681
زهرا سیفی

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