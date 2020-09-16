نرخ مصوب قیمت غذای دانشجویی به دانشگاهها ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، طی بخشنامه ای، قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که بر اساس پیشنهاد دبیران مناطق دهگانه در جلسه ۱۵ شهریور ۹۹ هیات امناء صندوق رفاه به تصویب رسیده است را به شرح جدول ذیل به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اعلام کرد:
|ردیف
|عنوان
|
مبلغ مصوب یک پرس
|۱
|غذای کم هزینه (ناهار- شام)
|۱,۵۰۰
|۲
|غذای متوسط هزینه (ناهار- شام)
|۲,۱۲۰
|۳
|غذای پرهزینه (ناهار- شام)
|۲,۵۰۰
|۴
|صبحانه
|۱,۱۲۰
|۵
|غذای دانشجویان شاغل به تحصیل در سنوات غیر مجاز
|۴,۸۸۰-۶,۹۰۰
|۶
|غذای دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی
|۴,۸۸۰-۶,۹۰۰
صندوق رفاه دانشجویان به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تاکید کرده است با توجه به تداوم وضعیت جهانی شیوع کرونا در کشور و سناریوهای مختلف پیش رو در حوزه آموزش دانشجویان (حضوری و غیرحضوری) با بهرهگیری از حداکثر امکانات و ظرفیت موجود نسبت به مدیریت امر تغذیه دانشجویان با تاکید بر رویکرد حفظ سلامت دانشجویان و رعایت بهداشت مواد غذایی در مراحل مختلف طبخ و توزیع غذا و با در نظر داشتن الزامات و ضوابط و مقررات مصوب در ستاد ملی مبارزه با کرونا اقدام کنند.
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