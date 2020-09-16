جزئیات جدید از مذاکره تیک تاک و اوراکل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، همچنین بایت دنس شرکت مالک تیک تاک در چین الگوریتم‌های مورد استفاده در اپلیکیشن به اشتراک گذاری ویدئوی مذکور را حفظ خواهد کرد، اما اورکل کنترل داده‌های کاربران آمریکایی را در اختیار می‌گیرد.

پس از آنکه مایکروسافت و بایت دنس بر سر مالکیت و کنترل تیک تاک به توافق نرسیدند، اوراکل با شرکت چینی وارد مذاکره شد و در نهایت قرار شد بعد از انتقال دفاتر تیک تاک در جهان به آمریکا، اوراکل نیز به عنوان یک سهام دار جز بخشی از سهام تیک تاک را در اختیار بگیرد.

قرار است جزئیات بیشتر در مورد این همکاری روز سه شنبه اعلام شود. تیک تاک در آمریکا میلیون‌ها کاربر دارد و ترامپ به بهانه نگرانی‌های امنیتی و در اصل با هدف تملک این اپلیکیشن موفق ضرب الاجل ۹۰ روزه برای فروش تیک تاک به یک شرکت آمریکایی تعیین کرده بود.

در این میان بایت دنس تنها موفق شده مالکیت خود بر الگوریتم برنامه تیک تاک را حفظ کند. پیش از این چین قوانین تجاری تازه ای را وضع کرده بود تا صادرات نرم افزارهای هوش مصنوعی را به کشورهای خارجی محدود کند و بایت دنس هم بر مبنای همین قانون قادر به فروش اطلاعات الگوریتم هوش مصنوعی تیک تاک به شرکت‌های آمریکایی نیست.

ترامپ مدعی شده بود تیک تاک که در آمریکا بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر دارد، اطلاعات کاربران آمریکایی را در اختیار دولت چین قرار می‌دهد و از همین رو یک تهدید امنیت ملی است. منابع اطلاعاتی مستقل ادعاهای ترامپ را تأیید نکرده‌اند.