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۲۶ شهریور ۱۳۹۹، ۱۶:۲۸

فرمانده انتظامی خرم‌آباد:

۲۸ سارق درخرم‌آباد دستگیر شدند

۲۸ سارق درخرم‌آباد دستگیر شدند

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری ۲۸ سارق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس دولتشاهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح حوزه استحفاظی شهرستان خرم آباد، اکیپ‌های متشکل ازتیم های تخصصی به منظور شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان وارد عمل شدند.

وی، افزود: مأموران پس از چند شبانه روز تلاش و با هماهنگی قضائی، موفق به شناسایی و دستگیری تعداد ۲۸ سارق شدند که پس از انتقال به مقر و انجام تحقیقات به ۴۷ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد، اظهار داشت: سارقان دستگیر شده به همراه شکات و برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5025810

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