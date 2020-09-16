به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس دولتشاهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح حوزه استحفاظی شهرستان خرم آباد، اکیپ‌های متشکل ازتیم های تخصصی به منظور شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان وارد عمل شدند.

وی، افزود: مأموران پس از چند شبانه روز تلاش و با هماهنگی قضائی، موفق به شناسایی و دستگیری تعداد ۲۸ سارق شدند که پس از انتقال به مقر و انجام تحقیقات به ۴۷ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد، اظهار داشت: سارقان دستگیر شده به همراه شکات و برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.