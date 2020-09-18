دور جدید مذاکرات یمنی- یمنی در ژنو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، قرار است امروز، مذاکرات میان دولت مستعفی یمن و نیروهای انصارالله در ژنو بر سر پرونده تبادل اسیران آغاز شود.

این مذاکرات مشخصاً حول محور اجرایی کردن توافق استکهلم می چرخد که در سال ۲۰۱۸ میان ۲ طرف به امضا رسید.

پیش از این، گزارش های رسانه ای حاکی از آن بود که سازمان ملل برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات یمنی- یمنی در خصوص تبادل اسرا زمینه سازی می کند.

هیأت های دولت مستعفی یمن و نیروهای انصارالله این کشور روز پنجشنبه برای شرکت در این مذاکرات وارد ژنو شدند.

این مذاکرات قرار بود روز گذشته آغاز شود اما به امروز موکول شد. ۲ طرف در مذاکرات سال ۲۰۱۸ بر سر تبادل ۱۵ هزار اسیر توافق کردند اما یک روند بسیار محدود در این خصوص صورت گرفت.