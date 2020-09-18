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۲۸ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴:۲۱

با محوریت تبادل اسرا؛

دور جدید مذاکرات یمنی- یمنی در ژنو برگزار می شود

دور جدید مذاکرات یمنی- یمنی در ژنو برگزار می شود

ژنو امروز میزبان دور جدیدی از مذاکرات یمنی- یمنی در خصوص تبادل اسرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، قرار است امروز، مذاکرات میان دولت مستعفی یمن و نیروهای انصارالله در ژنو بر سر پرونده تبادل اسیران آغاز شود.

این مذاکرات مشخصاً حول محور اجرایی کردن توافق استکهلم می چرخد که در سال ۲۰۱۸ میان ۲ طرف به امضا رسید.

پیش از این، گزارش های رسانه ای حاکی از آن بود که سازمان ملل برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات یمنی- یمنی در خصوص تبادل اسرا زمینه سازی می کند.

هیأت های دولت مستعفی یمن و نیروهای انصارالله این کشور روز پنجشنبه برای شرکت در این مذاکرات وارد ژنو شدند.

این مذاکرات قرار بود روز گذشته آغاز شود اما به امروز موکول شد. ۲ طرف در مذاکرات سال ۲۰۱۸ بر سر تبادل ۱۵ هزار اسیر توافق کردند اما یک روند بسیار محدود در این خصوص صورت گرفت.

کد مطلب 5026736
فاطمه صالحی

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