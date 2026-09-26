به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر رشیدیآلهاشم، اظهار کرد: دریافت وجه هنگام ثبتنام دانشآموزان در مدارس، بنا بر دستور وزیر آموزشوپرورش، غیرقانونی و ممنوع است و با مدارس متخلف برخورد خواهد شد.
وی افزود: برخی مدارس از جمله استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و مدارس شاهد به دلیل برخورداری از برنامههای فوقبرنامه، شرایط متفاوتی دارند. بااینوجود دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان از دهکهای اول تا چهارم از پرداخت شهریه معاف هستند و مدارس نمونه دولتی نیز مبلغ محدودی دریافت میکنند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان اردبیل تصریح کرد: در سایر مدارس، هرگونه دریافت وجه هنگام ثبتنام ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
رشیدیآلهاشم ادامه داد: در همین راستا تاکنون ۳ مدیر مدرسه در استان اردبیل به دلیل دریافت وجه هنگام ثبتنام عزل شدهاند و بارها در جلسات مختلف بر ممنوعیت دریافت وجه هنگام ثبتنام تأکید شده است.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت اولیا پس از آغاز سال تحصیلی گفت: جذب مشارکتهای مردمی یکی از نقاط قوت مدارس است و انجمن اولیاومربیان میتواند نیازهای مدارس را بررسی کرده و زمینه تأمین نیازهای ضروری را از طریق کمک اولیا و خیرین فراهم کند.
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