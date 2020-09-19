اجرای طرح سراسری مقابله با خودروهای شوتی/توقیف ۹۲۲ خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جلال امینی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت مقابله با قاچاق کالا توسط خودروهای شوتی به مدت ۷۲ ساعت در نیمه دوم شهریور ماه، با استفاده از امکانات و ظرفیت تمامی رده‌های انتظامی استان‌ها، در سطح کشور اجرا شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای طرح مذکور، بیش از ۹ میلیون انواع کالای قاچاق به همراه ۹۸۵ هزار و ۷۵۱ لیتر انواع سوخت و مشتقات نفتی کشف و یک‌هزار و ۷۳۴ متهم به قاچاق دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را بیش دو هزار و ۹۸ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این راستا ۹۲۲ دستگاه انواع خودرو توقیف و متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی تحویل شدند.

سرهنگ امینی در پایان ضمن تاکید بر عزم راسخ این پلیس در مقابله و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هموطنان خواست در صورت آگاهی از هر گونه قاچاق کالا و ارز، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.