جلسه شورای بسیج طلاب حوزه علمیه استان تهران برگزار شد

حجت الاسلام والمسلمین محمدهادی رحیمی صادق، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس جلسه شورای بسیج طلاب حوزه علمیه استان تهران با حضور حجج الاسلام محمدحسین کبیریان مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران، نعیمی نماینده ولی‌فقیه در سپاه محمد رسول‌الله(ص)، اکبری مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه استان تهران و موحدیان مسئول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان تهران امروز در مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران برگزار شد.

مدیر حوزه علمیه استان تهران جایگاه و اهمیت دوران دفاع مقدس را بسیار مهم و ارزشمند دانست و ابراز کرد: امسال گرامیداشت ۴۰ سالگی دفاع مقدس را در فراق سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌کنیم؛ همچنین باوجود شرایط کرونایی طبیعی است که برنامه‌ها باید بر اساس رعایت پروتکل‌های بهداشتی و درعین‌حال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود.

وی به مصوبات جلسه امروز اشاره و بیان کرد: جلسه امروز تنها به برنامه‌های هفته دفاع مقدس اختصاص نداشت بلکه در خصوص مناسبت‌هایی چون هفته بسیج، ۱۳ آبان، سالگرد شهادت شهید سردار سلیمانی و سالروز صدور منشور روحانیت نیز صحبت شد تا این مناسبت‌ها با برنامه‌ریزی دقیق در مدارس علمیه برادران و خواهران استان اجرا شود.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی صادق محور دیگر این جلسه را تجلیل از خانواده شهدا بیان کرد و ادامه داد: از دیگر مصوبات این جلسه تجلیل از خانواده شهدا و روحانیون ایثارگر بود که از سوی مدارس علمیه از هفته دفاع مقدس آغاز و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

مدیر حوزه علمیه استان تهران از برگزاری یادواره شهدای روحانیت هم‌زمان با نخستین سالگرد شهادت سردار سرافراز شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد و خاطرنشان کرد: از دیگر مصوبات این جلسه برگزاری یادواره شهدای روحانیت بود، متأسفانه به دلیل شرایط شیوع کرونا سال گذشته برگزاری این یادواره به تأخیر افتاد اما امسال با بررسی‌هایی که قرار است انجام شود این یادواره در صورت امکان در سالگرد شهید سلیمانی برگزار خواهد شد.