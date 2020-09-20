به گزارش خبرگزاری مهر علی واحد در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، از برگزاری بیش از ۲۵۰ عنوان برنامه در سطح استان خبر داد و گفت: امسال به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، برنامه‌های مختلف فرهنگی در سطح استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

وی به برگزاری ۱۱۰ یادواره شهدا در استان اردبیل اشاره کرد و افزود: در سطح استان در دو بخش حضوری و مجازی تعداد ۱۱۰ یادواره شهدا با حضور خانواده شهدا، ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس با رعایت تمام موازین بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می‌شود.

واحد از برپایی نمایشگاه رزمی فرهنگی دفاع مقدس با محوریت عملیات کربلای ۵ در اردبیل خبر داد و افزود: این نمایشگاه در محل موزه دفاع مقدس اطراف دریاچه شورابیل با اجرای برنامه‌هایی از قبیل روایت گری دفاع مقدس، نمایش صحنه‌ای «افلاکیان خاکی»، غرفه‌های مربوط به دستاوردهای چهل ساله ادارات و نهادهای دولتی و… با راه اندازی مسیر سلامت جهت رعایت حال بازدید کنندگان و جلوگیری از هر گونه احتمال انتشار ویروس کرونا برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اردبیل به بهره برداری از فاز اول پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس اردبیل خبر داد و گفت: فاز اول پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان اردبیل همزمان با افتتاح هشت مرکز فرهنگی در سطح کشور با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دوم مهرماه رسماً به بهره برداری می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: در سفر اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مصوب شد ۲۳ میلیارد تومان از مبلغ ۲۸ میلیارد تومان برآورد شده برای اتمام کامل این پروژه را تا پایان سال جاری به صورت تخصیص ۱۰۰ درصد پرداخت کنند که ۶ میلیارد تومان واریز شده و روند واریزها بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه ادامه خواهد داشت.

ماندگاری بازدیدکنندگان از موزه دفاع مقدس اردبیل به مدت یک روز

واحد از تخصیص اعتبار هشت میلیارد تومانی برای محوطه سازی این پروژه از سوی شهرداری اردبیل خبر داد و گفت: این پروژه فرهنگی به عنوان «خیمه گاه شهدا» پس از تکمیل به عنوان نگینی در استان خواهد بود که ماندگاری بازدیدکنندگان را حتی به طول یک روز پیش بینی می‌کنیم که این به دلیل محتوای بالای مجموعه فاخر خواهد بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اردبیل در تبیین اهمیت ارج نهادن به رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، از برگزار مراسم تجلیل ویژه رزمندگان استان خبر داد و گفت: در طول هفته دفاع مقدس از ۱۴ هزار و ۶۰۰ رزمنده استان اردبیل اعم از شاغلین و بازنشستگان ادارات با اهدای لوح و هدایایی تجلیل خواهد شد که در این خصوص در تمامی ادارات مراسم گرامی داشت پیش بینی شده است.

وی چاپ و انتشار ۵۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس را یادآور شد و گفت: امسال بیش از ۵۰ عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در استان اردبیل چاپ شده و ۱۰ عنوان کتاب نیز به صورت صوتی تدوین و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است که تعدادی از این آثار رونمایی خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اردبیل برنامه آغازین هفته دفاع مقدس را پخش زنده سخنرانی مقام معظم رهبری در تمام ادارات و مدارس عنوان کرد و افزود: روز ۳۱ شهریور ماه همزمان با آغاز چهلمین سالگرد دفاع مقدس، سخنرانی مقام معظم رهبری به صورت زنده از ساعت ۱۰ صبح در ادارات و دستگاه‌های اجرایی و مدارس و… پخش خواهد شد که مراسم تجلیل از رزمندگان نیز در ادامه این برنامه اجرا می‌شود.

خاطرات ۱۲ هزار مادر شهید گردآوری می‌شود

واحد به اجرای برنامه نمادین ویژه رزمندگان شهرستان اردبیل در محل سالن ولایت اشاره کرد و افزود: بنا به شرایط به وجود آمده در خصوص مقابله با انتشار ویروس کرونا مراسم گرامی داشت دفاع مقدس با حضور ۲۵۰ نفر از رزمندگان در سالن ولایت با ظرفیت ۵۰۰ نفر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد.

وی اجرای طرح «معینه» در قالب دیدار با مادران شهدا را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس برشمرد و گفت: در این طرح به جمع آوری خاطرات مادران، خواهران شهدا و نیز رزمندگان هشت سال دفاع مقدس می‌پردازیم تا بتوانیم با جمع آوری خاطرات ۱۲ هزار رزمنده استان، گنجینه معنوی ارزشمندی تا پایان سال تهیه و به چاپ برسانیم.