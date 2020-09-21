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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۲۹

در گفتگو با مهر اعلام شد

۳ درصد دانشجویان دانشگاه تهران مشکل دسترسی به اینترنت دارند

۳ درصد دانشجویان دانشگاه تهران مشکل دسترسی به اینترنت دارند

معاون دانشجویی دانشگاه تهران از تامین اینترنت رایگان برای ۳ درصد از دانشجویانی که به اینترنت دسترسی ندارند، خبر داد.

سعید حبیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، از رایزنی مسئولان آموزش عالی با وزارت ارتباطات در خصوص اینترنت دانشجویان در ترم جدید تحصیلی خبر داد و گفت: روز گذشته وزرای علوم و ارتباطات در خصوص اینترنت آموزش مجازی جلسه‌ای برگزار کردند که نتایج آن اعلام خواهد شد.

وی افزود: دانشگاه تهران نیز در رایزنی‌هایی که با مسئولان وزارت ارتباطات داشت، مقرر شد به آن دسته از دانشجویان این دانشگاه در مناطق محروم که به اینترنت پر سرعت دسترسی ندارند، تمکن مالی ندارند و یا در اتصال آن با مشکلاتی روبرو هستند تسهیلاتی مانند بسته‌های رایگان اینترنت پرسرعت ارائه دهد.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران ادامه داد: بر اساس نظرسنجی‌هایی که داشتیم مشخص شد ۳ درصد دانشجویان دانشگاه تهران با این دست از مشکلات مواجه هستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دانشجویانی که در مناطق دور و یا در روستاها ساکن هستند باید با دریافت نامه تاییدیه از فرمانداری و یا بخشداری و یا حتی مسئول اداره مخابرات محل سکونت مبنی بر عدم دسترسی به اینترنت آن را به ایمیل معاونت دانشجویی به آدرس student.ut.ac.ir ارسال کنند.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران ادامه داد: در همین راستا ترم گذشته از طریق صندوق قرض‌الحسنه دانشگاه برای حدود ۱۳۰-۱۴۰ نفر دانشجویان که مشکل خرید تجهیزات داشتند، به منظور حضور در کلاس‌های آموزش مجازی، تبلت خریداری کردیم.

کد مطلب 5028789
مهتاب چابوک

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