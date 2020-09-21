به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، چین هنوز ماهیت تصمیم خود علیه شرکت‌های خارجی و اسامی مؤسسات و نهادهای مورد تحریم را فاش نکرده، اما قرار است علیه آنها مجازات‌هایی مانند جرایم نقدی، محرومیت از انجام فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری در چین وضع شود.

چین قصد دارد در آینده نزدیک فهرستی از شرکت‌های غیرقابل اعتماد تهیه کند و با مجازات آنها اقدامات خصمانه علیه شرکت‌های خود که در آمریکا فعالیت می‌کنند را تلافی کند. دولت آمریکا علاوه بر تیک تاک و وی چت، هواوی را نیز به شدت مورد تحریم قرار داده است.

وزارت بازرگانی چین که این خبر را اعلام کرده تنها تصریح کرده شرکت‌هایی را تحریم می‌کند که به حاکمیت ملی چین، امنیت و منافع آن لطمه بزنند یا قوانین تجاری و اقتصادی چین را نقض کنند. بر همین اساس علاوه بر شرکت‌های خارجی ممکن است برخی افراد هم تحریم شوند، اما اسامی آنها نیز هنوز اعلام نشده است.