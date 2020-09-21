تیم ملی المپیاد کامپیوتر ایران چهارم جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم چهار نفره دانش آموزان شرکت‌کننده در سی و دومین المپیاد علمی جهانی کامپیوتر که به میزبانی سنگاپور برگزار شد با کسب چهار مدال ارزشمند جهانی شامل سه مدال طلا و یک مدال نقره بر افتخارات علمی کشورمان افزود.

در این دوره المپیاد جهانی که به دلیل شیوع بیماری ناشی از ویروس کووید ۱۹ به‌صورت مجازی برگزار شد مدال‌های زیر توسط تیم ملی جمهوری اسلامی ایران کسب شد:

شایان پردیس مدال جهانی طلا

علی صفری مدال جهانی طلا

کسری مظاهری مدال جهانی طلا

ابوالفضل سلطانی مدال جهانی نقره

در رده‌بندی مسابقات تیم ایران رتبه چهارم جهانی را به دست آورد. همچنین تیم‌های چین، آمریکا و کره جنوبی به ترتیب اول تا سوم شدند.