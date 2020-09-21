به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران کاشانی اظهار داشت: مبارزه ما با آمریکا مربوط به امروز و فردا نیست بلکه ۴۱ سال است که در حال مبارزه هستیم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در طول این ۴۱ سال روز به روز قوی‌تر شده است، ابراز داشت: آمریکا در مقابل مقاومت ملت ایران ناتوان است و انقلاب اسلامی هر روز سیلی سختی به آمریکا میزند.

معاون هماهنگ کننده سپاه با اشاره به وضعیت آشفته آمریکا تصریح کرد: اعتراضات کنونی آمریکا اعتراض به ظالمان کاخ سفید است.

وی با بیان اینکه آمریکا برای توجیه شکست‌های خود از مردم ایران به هر روشی متمسک می‌شود، خاطرنشان کرد: مسیر ما در مبارزه با آمریکا روشن است و انتقام سردار شهید قاسم سلیمانی قطعی است.

سردار نقدی با اشاره به اینکه دنیا به زودی شاهد انتقام سخت ملت ایران از آمریکا خواهد بود، افزود: از انتقام شهید سلیمانی به هیچ وجه کوتاه نمی‌آییم و مزدوران و سربازان تروریست آمریکایی به زودی از کل منطقه اخراج می‌شوند.

وی گفت: در صورت عدم خروج آمریکایی‌ها از منطقه عواقب سختی در انتظار آنهاست.