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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۰۱

رئیس اداره راه و شهرسازی دامغان:

۴ پروژه راه‌سازی برای محورهای دامغان در حال احداث است

۴ پروژه راه‌سازی برای محورهای دامغان در حال احداث است

دامغان- رئیس اداره راه و شهرسازی دامغان با اشاره به در دست اجرا بودن چهار پروژه راه‌سازی در محورهای مواصلاتی این شهرستان گفت: اجرای این پروژه‌ها کاهش تصادفات جاده‌ای را به همراه دارد.

مهدی هراتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه چهار پروژه راه‌سازی برای محورهای دامغان در حال احداث است، ابراز داشت: احداث جاده آستانه - دیباج به طول ۲۵ کیلومتر، دامغان - یزدان‌آباد به طول ۵۵ کیلومتر، یزدان‌آباد - رشم به طول ۴۹ کیلومتر و رشم به معلمان به طول ۱۳ کیلومتر از سوی پیمانکار در حال اجرا است.

وی بابیان اینکه در مسیر اول محور دامغان - یزدان‌آباد پیمانکار علی رغم دریافت ۶۷۰ میلیارد ریال اعتبار به دلایل مختلف کم‌کاری کرده است، افزود: پیمانکار این محور که سال ۹۶ کار خود را آغاز کرده طبق تفاهم‌نامه زمان تحویل پروژه سال ۱۴۰۰ عنوان‌شده، اما تاکنون تنها ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی دامغان بابیان اینکه به دنبال این هستیم که وضعیت و درخواست‌های پیمانکار پروژه دامغان - یزدان‌آباد بررسی کنیم، ابراز داشت: برای تعیین تکلیف این محور با حضور مجموعه مسئولان شهرستان تصمیم‌گیری خواهد شد.

هراتی ضمن بیان اینکه با تلاش پیمانکار در ۵۵ کیلومتر محور دامغان - جندق مشکلی وجود ندارد، در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه شرکت فوق به‌خوبی در حال انجام روند فعالیت خود است.

وی بابیان اینکه قطعه سوم محور نیز تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: بخشی از کار در طی ماه‌های قبل براثر خسارت سیل متوقف‌شده بود که مطالبات خسارت این شرکت از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

کد مطلب 5029151

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