مهدی هراتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه چهار پروژه راه‌سازی برای محورهای دامغان در حال احداث است، ابراز داشت: احداث جاده آستانه - دیباج به طول ۲۵ کیلومتر، دامغان - یزدان‌آباد به طول ۵۵ کیلومتر، یزدان‌آباد - رشم به طول ۴۹ کیلومتر و رشم به معلمان به طول ۱۳ کیلومتر از سوی پیمانکار در حال اجرا است.

وی بابیان اینکه در مسیر اول محور دامغان - یزدان‌آباد پیمانکار علی رغم دریافت ۶۷۰ میلیارد ریال اعتبار به دلایل مختلف کم‌کاری کرده است، افزود: پیمانکار این محور که سال ۹۶ کار خود را آغاز کرده طبق تفاهم‌نامه زمان تحویل پروژه سال ۱۴۰۰ عنوان‌شده، اما تاکنون تنها ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی دامغان بابیان اینکه به دنبال این هستیم که وضعیت و درخواست‌های پیمانکار پروژه دامغان - یزدان‌آباد بررسی کنیم، ابراز داشت: برای تعیین تکلیف این محور با حضور مجموعه مسئولان شهرستان تصمیم‌گیری خواهد شد.

هراتی ضمن بیان اینکه با تلاش پیمانکار در ۵۵ کیلومتر محور دامغان - جندق مشکلی وجود ندارد، در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه شرکت فوق به‌خوبی در حال انجام روند فعالیت خود است.

وی بابیان اینکه قطعه سوم محور نیز تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: بخشی از کار در طی ماه‌های قبل براثر خسارت سیل متوقف‌شده بود که مطالبات خسارت این شرکت از سوی کارشناسان در دست بررسی است.