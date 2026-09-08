مناقصه قطعه نخست دامغان-معلمان در دستور کار دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از آمادگی برای برگزاری مناقصه قطعه نخست محور دامغان-معلمان خبر داد.
بازوند طی نشست بررسی و تعیین تکلیف پروژههای راهسازی دامغان در وزارت راه این خبر را اعلام کرد.
در این نشست هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مناقصه قطعه اول محور دامغان- معلمان به طول ۵۵ کیلومتر در اسرع وقت برگزار و پیمانکار انتخاب میشود.
بازوند یادآور شد که موانع عملیات اجرایی قطعه باقیمانده پروژه آستانه- دیباج در محدوده کلاتهرودبار-دیباج به دلیل قرارگرفتن در مسیر محور ترانزیتی شمال-جنوب برطرف میشود تا این طرح توسط پیمانکار با سرعت بیشتر اجرا و به پایان برسد.
وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مورد نیاز پروژههای راهسازی دامغان گفت: تأمین مالی این پروژهها از روشهای مختلف نیز پیگیری و تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای موجود، منابع لازم برای اجرای این طرحها فراهم شود. هدف این است که مسائل مالی و اجرایی پروژهها با پیگیری مستمر، در اولین فرصت به نتیجه برسد تا طبق برنامه زمانبندی روند اجرایی آنها طی شود.
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