  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۸

مناقصه قطعه نخست دامغان-معلمان در دستور کار دولت

مناقصه قطعه نخست دامغان-معلمان در دستور کار دولت

دامغان- معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از آمادگی برای برگزاری مناقصه قطعه نخست محور دامغان-معلمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از آمادگی برای برگزاری مناقصه قطعه نخست محور دامغان-معلمان خبر داد.

بازوند طی نشست بررسی و تعیین تکلیف پروژه‌های راهسازی دامغان در وزارت راه این خبر را اعلام کرد.

در این نشست هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مناقصه قطعه اول محور دامغان- معلمان به طول ۵۵ کیلومتر در اسرع وقت برگزار و پیمانکار انتخاب می‌شود.

بازوند یادآور شد که موانع عملیات اجرایی قطعه باقی‌مانده پروژه آستانه- دیباج در محدوده کلاته‌رودبار-دیباج به دلیل قرارگرفتن در مسیر محور ترانزیتی شمال-جنوب برطرف می‌شود تا این طرح توسط پیمانکار با سرعت بیشتر اجرا و به پایان برسد.

وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های راهسازی دامغان گفت: تأمین مالی این پروژه‌ها از روش‌های مختلف نیز پیگیری و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود، منابع لازم برای اجرای این طرح‌ها فراهم شود. هدف این است که مسائل مالی و اجرایی پروژه‌ها با پیگیری مستمر، در اولین فرصت به نتیجه برسد تا طبق برنامه‌ زمان‌بندی روند اجرایی آنها طی شود.

کد مطلب 6940739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها