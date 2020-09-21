کاهش ۵/۵ درصدی تعداد دانشجویان علوم پایه در سالهای ۹۴ تا ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، هشتادمین جلسه کمیسیون علوم پایه و فناوری های همگرای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورا با موضوعات جایگاه علوم پایه در برنامه هفتم توسعه با عنایت به برنامه ششم، ارائه گزارش سیر پیشرفت کارگروه های تخصصی، تعریف علوم پایه و تعیین حدود و ثغور آن، جایگاه علوم پایه در برنامه هفتم توسعه با عنایت به برنامه ششم و آزمون پذیرش دانشجویان مقطع دکتری علوم پایه برگزار شد.

در این جلسه صبوحی، نماینده سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون به جایگاه مهم علوم پایه در اسناد مهم کشور تاکید کرد و گفت : از میان سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی در سال ۹۳ و نیز از میان هفت سیاست کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه کشور که حول محور علم، فناوری و نوآوری بنا شده، یک سیاست به توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی اختصاص دارد و در سند راهبردی علم و فناوری در برنامه ششم هم اقداماتی پیش بینی شده است که گروه علوم پایه میتواند با بهره گیری از آن، اهداف خود را محقق کند.

وی در ادامه اظهار داشت: در قانون بودجه و در ردیف ۱۱۳-۳۶۰ ذیل وزارت علوم هم به این موضوع پرداخته شده که تنها گروه علمی تخصصی که در برنامه ششم توسعه برای آن هدف‌گذاری کمی آن هم در جهت افزایش تعداد دانشجویان صورت گرفته، گروه علوم پایه است که در سال ۹۶، حدود ۷۶ درصد و در سال ۹۸ حدود ۵۸ درصد از این هدف تحقق پیدا کرده است. در سطوح تحصیلات تکمیلی این گروه هم میزان تحقق تعداد دانشجویان از حدود ۷۲ درصد در سال ۹۶ به حدود ۴۹ درصد در سال ۹۸ کاهش پیدا کرده است.

صبوحی در ادامه به روند تعداد دانشجویان این حوزه طی سالهای ۹۵-۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: در حالی که تعداد کل دانشجویان کشور رشد ۱/۱ درصدی داشته، تعداد دانشجویان گروه علوم پایه با کاهشی معادل ۳.۵ رصد به طور سالانه مواجه بوده است.

نماینده سازمان برنامه و بودجه در خصوص کاهش تعداد دانشجویان علوم پایه اظهار داشت: در دوره بعد یعنی طی سالهای ۹۸-۱۳۹۴، در حالیکه تعداد کل دانشجویان کشور در این دوره حدود ۸.۵ درصد به طور متوسط کاهش داشته، تعداد دانشجویان گروه علوم پایه و تحصیلات تکمیلی گروه علوم پایه نیز سالانه به طور متوسط با کاهش حدود ۵/۵ درصد روبرو بوده است. این امر حاکی از آن است که یکی از اهداف این کمیسیون میبایست به سیاستگذاری در جهت افزایش گرایش جوانان مستعد و توانمند کشور به این حوزه اختصاص یابد.

وی در ادامه افزود: بر اساس یافته ها، میزان اشتغال دانش آموختگان حوزه علوم پایه که از نسبت تعداد شاغلین به تعداد دانش آموختگان حاصل می شود، حدود ۵۴ درصد است که این میزان از میانگین کل کشور در تمام گروه ها بالاتر و تنها از میزان اشتغال دانشجویان گروه علوم پزشکی که حدود ۷۲ درصد است، پایین‌تر است.

صبوحی گفت: این اطلاعات بیانگر آنست که وضعیت اشتغال دانش آموختگان این حوزه در سال ۹۴-۱۳۹۳، بر خلاف آنچه تصور می شود در وضعیت نامطلوبی قرار ندارد. البته این نکته قابل تامل است که در مقاطع بالاتر این گروه، میزان اشتغال دانش‌آموختگان نیز افزایش مییابد. میزان اشتغال دانش‌آموختگان علوم پایه در سال ۹۴-۱۳۹۳، در مقطع کاردانی ۴۹ درصد، کارشناسی ۵۱ درصد، کارشناسی ارشد حدود ۶۰ درصد و در مقطع دکتری تخصصی به ۷۲.۲ درصد رسیده است.