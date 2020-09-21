به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اولین دوره جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰»، نشست هیات انتخاب جشنواره «سلفی ۲۰» یکشنبه ۳۰ شهریورماه در مرکز نوآوری صبا و با حضور محمدرضا عرب، مرضیه ریاحی، مرتضی خان محمد، مریم بحرالعلومی و پویا نبی برگزار شد. در این نشست ۵۹ فیلم در پنج بخش با نظر هیات داوران به مرحله مسابقه این جشنواره راه پیدا کردند. اسامی این فیلم‌ها (به ترتیب حروف الفبا) به شرح زیر است:

۱.«امروز هم نه» به کارگردانی مرجان اسماعیلی (بخش قهرمانان و شهدای سلامت)

۲.«انتخاب» به کارگردانی غلامحسین دولت آبادی (بخش داستانی)

۳.«بازی» به کارگردانی محمد کریمی (بخش داستانی)

۴.«بانی» به کارگردانی میلاد محمدی (بخش داستانی)

۵.«بدون شرح» به کارگردانی ژیوار فرج زاده (بخش داستانی)

۶.«برای نرجس، برای رامین» به کارگردانی عرفان عزیزی (بخش قهرمانان و شهدای سلامت)

۷.«برداشت متفاوت» به کارگردانی محبوبه درکی (بخش داستانی)

۸.«برسون به دست سوده» به کارگردانی آرمین شهرتی (بخش سلفی)

۹.«برگرد خونه» به کارگردانی طائل نوروزی (بخش داستانی)

۱۰.«به خاطر ایلیا» به کارگردانی زهره نجاری (بخش قهرمانان و شهدای سلامت)

۱۱.«به روز» به کارگردانی مهشاد حجتی (بخش داستانی)

۱۲.«پدر» به کارگردانی یعقوب جهانی پور (بخش داستانی)

۱۳.«پرستار» به کارگردانی حسین دارابی (بخش قهرمانان و شهدای سلامت)

۱۴.«تحریف» به کارگردانی مهسا موفق (بخش داستانی)

۱۵.«تماس تصویری» به کارگردانی نگین سلیمانی (بخش سلفی)

۱۶.«جبهه مقاومت» به کارگردانی اردلان دارآفرین (بخش قهرمانان و شهدای سلامت)

۱۷.«جهانت را بشور» به کارگردانی مرتضی فدایی (بخش داستانی)

۱۸.«خارش» به کارگردانی امیر بابازاده (بخش موشن گرافیک)

۱۹.«خط شکن» به کارگردانی امیرمسعود اصلاح (بخش قهرمانان و شهدای سلامت)

۲۰.«خیابان بازی» به کارگردانی محمدعلیزاده فرد (بخش داستانی)

۲۱.«در همین حوالی» به کارگردانی کمیل سهیلی (بخش مستند)

۲۲.«دست‌ها» به کارگردانی شایان نقیبی (بخش موشن گرافیک)

۲۳.«دکتر ماریو» به کارگردانی رهی اسکندری و پرهام پورجاسم (بخش موشن گرافیک)

۲۴.«روز تولد» به کارگردانی کاوه حدادی (بخش قهرمانان و شهدای سلامت)

۲۵.«روزهای تاریک» به کارگردانی محمدرضا میثاقی (بخش داستانی)

۲۶.«ریل» به کارگردانی مهنوش محمدی (بخش داستانی)

۲۷.«زمین بیمار، انسان های بیمار» به کارگردانی محمدحسین صفری (بخش مستند)

۲۸.«زنگ طولانی» به کارگردانی پیام تیموری (بخش داستانی)

۲۹.«زیر درخت گردو» به کارگردانی محمد حیدری خلیلی (بخش مستند)

۳۰.«سفید ولی سیاه» به کارگردانی جواد صالح (بخش مستند)

۳۱.«سفیدپوشان» به کارگردانی احسان بلند نظر (بخش مستند)

۳۲.«سکوت بچه‌ها» به کارگردانی الهام آقالری (بخش داستانی)

۳۳.«سولاریا» به کارگردانی سعید نجاتی (بخش موشن گرافیک)

۳۴.«سیازنگی» به کارگردانی لیدا صادقی و سیده فاطمه حسینی (بخش داستانی)

۳۵.«سیاه چادر» به کارگردانی میلاد رضایی (بخش مستند)

۳۶.«شهر با ما نفس می کشد» به کارگردانی حسام خلیل نژاد (بخش مستند)

۳۷. «شهر من» به کارگردانی رامتین بیگدلی (بخش موشن گرافیک)

۳۸. «شیر قهوه» به کارگردانی حمیدرضا ملاحسینی (بخش داستانی)

۳۹.«صدای زندگی» به کارگردانی اسماعیل عباسی (بخش موشن گرافیک)

۴۰.«فاتحه» به کارگردانی محمدرضا شهبانی نوری (بخش داستانی)

۴۱. «فاصله اجتماعی» به کارگردانی کاوه معین فر (داستانی)

۴۲.«قارانطینو» به کارگردانی حامد احمدجو (بخش داستانی)

۴۳.«قرنطینه» به کارگردانی محسن سخا (بخش سلفی و مستند)

۴۴. «قطع زنجیر» به کارگردانی محمد حمزه پور (بخش موشن گرافیک)

۴۵.«کووید بیست منهای یک» به کارگردانی مصطفی تشکری (بخش قهرمانان و شهدای سلامت)

۴۶.«لالایی» به کارگردانی علیرضا تقاصی (بخش قهرمانان و شهدای سلامت)

۴۷.«لبخند عروسک‌ها» به کارگردانی جواد صالح (بخش مستند)

۴۸.«لطفا فاصله خود را حفظ کنید» به کارگردانی داریوش احمدی (بخش داستانی)

۴۹.«ما که ندیدیم» به کارگردانی محمدآهنگر (بخش قهرمانان و شهدای سلامت)

۵۰. «ماشه» به کارگردانی پژوهان پرستار (بخش داستانی)

۵۱.«مرگ موازی» به کارگردانی میلاد رضایی (بخش سلفی)

۵۲.«ملاقات آخر» به کارگردانی محمدمهدی فکریان (بخش قهرمانان و شهدای سلامت)

۵۳.«نخود نخود هر که رود خانه خود» به کارگردانی رعنا واعظی و محمد زارع (بخش موشن گرافیک)

۵۴.«نذری» به کارگردانی عارف غفاری نژاد (بخش داستانی)

۵۵.«نگران نباش» به کارگردانی مانا پاک سرشت (بخش سلفی)

۵۶.«نوزده» به کارگردانی حسین خنکا (بخش داستانی)

۵۷.«نه شب» به کارگردانی سید محمود شریفی اصل (بخش داستانی)

۵۸.«وارث» به کارگردانی مانا پاک سرشت (بخش قهرمانان و شهدای سلامت)

۵۹.«ویلچر» به کارگردانی علیرضا غلامی (بخش داستانی)

اولین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» به دبیری مریم دوستی با حمایت شهرداری تهران، وزارت بهداشت، کمیسیون ملی یونسکو و سامانه هاشور، پاییز ۹۹ به صورت آنلاین برگزار می شود.