کاهش ۵ تا ۸ درجه ای دما در شمال شرق و شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، شمال آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، بخش‌هایی از گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

طی روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه در شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت دور از انتظار نیست.

طی روز جمعه به‌تدریج سامانه جدیدی از شمال غرب به کشور وارد می‌شود، از امروز تا چهارشنبه در بخش‌هایی از جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان به ویژه زابل، شرق کرمان و شرق هرمزگان وزش باد شدید خواهیم داشت که در پاره‌ای از این مناطق سبب وقوع گرد و خاک می‌شود.

سه روز آینده در ساعات بعدازظهر سرعت باد در کرمانشاه و ایلام افزایش می‌یابد.

از امروز تا پنجشنبه در شمال شرق و شرق کاهش نسبی دما حدود ۵ تا ۸ درجه سانتیگراد رخ می‌دهد و این کاهش دما برای نواحی جنوب شرق کشور حدود ۳ تا ۵ درجه سانتیگراد خواهد بود. دریای خزر نیز امروز مواج است.