یک ون برقی با طی ۱۰۰ هزار کیلومتر رکورد گینس را ثبت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الکترک، ون برقی فولکس‌واگن پس از ۴۴۵ روز سفر، عبور از ۹۲ کشور و پیمودن ۹۹ هزار و ۷۶۷ کیلومتر، موفق شد رکورد جدیدی در کتاب گینس ثبت کند.

راینر زیتلو این خودروی ID. Buzz را در طول این سفر در شش قاره و در مسیرهایی شامل شهرها، بیابان‌ها و مناطق کوهستانی رانندگی کرد.

فولکس‌واگن این سفر را از شهر هانوفر در آلمان آغاز کرد و سپس خودرو را به نقاط مختلف جهان از جمله آمریکا، آفریقا، آمریکای جنوبی، اروپا، خاورمیانه، جنوب شرق آسیا، استرالیا و چین برد. این خودرو در طول سفر بیش از ۳۰۰ بار شارژ شد، اما بدون بروز اختلال فنی مسیر را به پایان رساند.

زیتلو، راننده این خودرو، گفت: «در سفری مانند این، تفاوت میان خودروهای مجهز به موتور احتراقی و خودروهای برقی قابل توجه است. در بسیاری از نقاط جهان، بنزین ممکن است سولفور زیادی داشته باشد یا با آب آلوده شده باشد. همچنین خودروهای احتراقی به تعویض روغن نیاز دارند و خطر داغ شدن بیش از حد موتور نیز وجود دارد؛ در حالی که تمام این موارد در یک خودروی برقی حذف می‌شوند.»

ون برقی فولکس‌واگن به یک باتری ۸۶ کیلووات‌ساعتی مجهز است که بر اساس استاندارد WLTP، بردی تا ۴۹۸ کیلومتر فراهم می‌کند. باتری مدل ID. Buzz Pro LWB نیز از شارژ سریع DC با توان حداکثر ۲۰۰ کیلووات پشتیبانی می‌کند و می‌تواند در کمتر از ۳۰ دقیقه، میزان شارژ باتری را از ۱۰ به ۸۰ درصد برساند.