انهدام باند ۳ نفره سارقان خودرو با ۳۰ فقره سرقت در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیاصغر جمالی با تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی ارجاع چند پرونده سرقت خودروهای سواری در شهر قزوین به اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان، کارآگاهان بررسی و پیگیری این پروندهها را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات تخصصی، اقدامات میدانی و پایش محلهای وقوع سرقت دریافتند اعضای این باند با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس، خودروهای مورد نظر خود را شناسایی کرده و در ساعات ابتدایی روز اقدام به سرقت خودروهای مدل پایین میکردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: سارقان پس از سرقت خودروها، آنها را از استان خارج میکردند و به همین دلیل کارآگاهان با تمرکز بر شیوه سرقت و نحوه انتقال خودروهای مسروقه به خارج از قزوین، تحقیقات خود را ادامه دادند.
جمالی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهرهگیری از شیوههای نوین پلیسی و سامانههای هوشمند موفق شدند سرنخهایی از فعالیت دو سارق سابقهدار در این پروندهها به دست آورند.
وی بیان کرد: در ادامه تحقیقات، مقصد خودروهای سرقتی در یکی از شهرستانهای اطراف تهران شناسایی شد و مأموران پس از انجام تعقیب و مراقبتهای شبانهروزی، دو متهم را در عملیاتهای جداگانه دستگیر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین افزود: متهمان پس از دستگیری با هماهنگی قضایی به پلیس آگاهی استان قزوین منتقل شدند و در جریان بازجوییهای فنی و تخصصی، به ارتکاب ۳۰ فقره سرقت خودرو با همین شیوه و شگرد در استانهای قزوین، تهران، خراسان شمالی و خراسان جنوبی اعتراف کردند.
جمالی ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات یکی دیگر از همدستان خود را نیز معرفی کردند که این فرد نیز بلافاصله شناسایی و دستگیر شد.
وی درباره شیوه فعالیت این باند گفت: سارقان پس از سرقت خودروها، به صورت کاملاً حرفهای شماره موتور و شاسی خودروها را پاک میکردند و سپس شماره موتور و شاسی خودروهای تصادفی را روی خودروهای مسروقه حک میکردند تا هویت اصلی خودروهای سرقتی تغییر کند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین خاطرنشان کرد: هر سه متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به زندان معرفی شدند.
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