حوزه علمیه فقط محل آموزش نیست؛ طلبه باید برای جامعه کارآمد باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی ظهر یکشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه سیستان و بلوچستان، با تأکید بر ضرورت پاسداری از میراث علمی و معنوی علما و شهدا، اظهار کرد: حوزه‌های علمیه باید با علم، تهذیب، کارآمدی و الگوگیری از بزرگان، در مسیر «حوزه پیشرو و سرآمد» حرکت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت نقش الگو در تعلیم و تربیت افزود: آموزش تنها با مطالعه کتاب و دریافت مطالب نظری کامل نمی‌شود، بلکه باید الگوهای عملی و عالمانی که به دانسته‌های خود عمل می‌کنند نیز در برابر چشم طلاب قرار داشته باشند.

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه وارث گنجینه‌ای ارزشمند از معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) هستند، بر ضرورت شناخت تلاش‌های علمی علمای گذشته تأکید کرد و گفت: طلاب باید با مطالعه آثار و زندگی علما و بهره‌گیری از محضر عالمان، مسیر رشد علمی و اخلاقی خود را تقویت کنند.

آیت‌الله محامی همچنین با اشاره به بیانیه «حوزه پیشرو و سرآمد» آن را نقشه راه حوزه‌های علمیه دانست و بر مطالعه مستمر و توجه عملی به مفاد آن تأکید کرد.

تربیت طلبه کارآمد؛ مأموریت مهم حوزه‌های علمیه

وی با اشاره به کارکردهای مختلف حوزه‌های علمیه اظهار کرد: حوزه باید علاوه بر مرکز علمی و تربیت نیروی مهذب و کارآمد، در مسائل اجتماعی و عرصه تبلیغ نیز حضور مؤثر داشته باشد و برای ایفای مسئولیت‌های خود در جامعه آماده باشد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، کارآمدی را یکی از نیازهای مهم حوزه دانست و افزود: طلبه باید در کنار برخورداری از دانش و معرفت، برای جامعه مفید و اثرگذار باشد؛ چرا که نیروی توانمند و فعال در عرصه‌های مختلف مورد نیاز است.

وی با انتقاد از رواج خلاصه‌خوانی و جزوه‌محوری در میان برخی طلاب گفت: مطالعه عمیق و نوشتن و بررسی مطالب، موجب رشد علمی طلبه می‌شود، اما اکتفا به جزوه‌های آماده نمی‌تواند جایگزین این فرایند علمی شود.

آیت‌الله محامی در پایان بر اهمیت اخلاص در مسیر طلبگی تأکید کرد و گفت: طلبگی باید با هدف خدمت به دین و جامعه و در مسیر الهی دنبال شود و علم‌آموزی، تهذیب و کارآمدی در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.